A través de redes sociales, la presidenta Claudia Sheinbaum celebró la exportación de un millón 152 mil toneladas de azúcar de México a Estados Unidos en el ciclo 2026-2027.

Aseguró que el hecho representa una "muy buena noticia para los productores de azúcar".

La mandataria afirmó que la exportación es cuatro veces mayor a la del ciclo 2025-2026, la cual fue de 250 mil toneladas, lo que representa un cantidad superior al 512%.

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Sheinbaum anunció que 500 mil familias del país, por lo menos, se dedican a la industria azucarera, por lo que las nuevas condiciones permitirán un aumento potencial de hasta 4 mil 760 millones de pesos pagados por la industria azucarera a los productores de caña mexicanos en la próxima temporada.

"Esta es una noticia extraordinaria para todos los que se dedican a la producción de azúcar y para todo el país", dijo.

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Informó que el hecho es resultado del dialogo con con Estados Unidos que se inició en noviembre del año pasado, durante la visita que hizo la secretaria de Agricultura estadounidense Brooke Rollins, a la Presidenta.

Agradeció a Julio Berdegué, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural de México, y a la secretaria de Agricultura, Columba López, así como a la Secretaría de Economía y a la secretaria de Agricultura de Estados Unidos.

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