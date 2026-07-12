Para seguir sumando nombres a esta nueva temporada, "La casa de los famosos México" reveló a su nueva habitante; nada más y nada menos que la actriz Cynthia Klitbo.

Esta noche, la producción del reality presentó a la villana de telenovelas como la quinta confirmada, noticia que fue muy bien recibida por el público.

Klitbo ya había despertado rumores sobre su llegada al programa, esto luego de que se filtrara una lista en redes sociales, además de un video de pista en el que hacían alusión a uno de sus personajes más icónicos: Tamara, de la telenovela "El privilegio de amar".

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Durante su presentación, la actriz se dijo emocionada y muy nerviosa por iniciar este nuevo reto en su carrera; sin embargo, también confesó que una de las razones por las que aceptó entrar es poder pagar la educación de su hija.

“Soy mamá soltera. Entonces nos ha tocado apoyarnos a lo largo de todos estos años. Y ella sabe que, bueno, pues parte de 'La casa de los famosos' también tiene que ver con lo económico y con el pago de su universidad”, reveló.

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Durante la conversación, la actriz también habló del respaldo que ha recibido por parte de su novio, Luis Rodríguez, con quien mantiene una relación desde hace dos meses.

“Estoy muy orgullosa de ella. No me voy a poner a llorar porque la verdad es que estoy apoyada por él”, agregó.

Cynthia se suma a Ernesto Laguardia, Karina Torres, Ximena Herrera, Aldo Rendón y Moisés Peñalosa. El reality iniciará transmisiones el próximo 26 de julio por Las Estrellas, mientras que el 24/ 7 estará disponible en ViX.

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