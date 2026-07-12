Valle de Santiago, Guanajuato. - Este domingo se registraron cuatro hechos criminales en los municipios vecinos de Valle de Santiago y Yuriria, con saldo de cinco personas asesinadas y tres heridas de gravedad.

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato inició indagatorias por los crímenes ocurridos desde los primeros minutos de este 12 de julio de 2026, sin detenidos.

En los hechos de violencia murieron cuatro hombres y una mujer.

Alrededor de las 9:00 horas de este domingo, 12 de julio, se reportó el hallazgo de dos personas cubiertas con bolsas de plástico a un costado de la carretera federal Yuriria-Valle de Santiago, en la comunidad El Xoconostle.

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Tenían huellas de violencia en el cuerpo y rostro; ambos ingresaron al Servicio Médico Forense del Estado.

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Elementos de la Guardia Nacional y de la Policía Municipal de Yuriria resguardaron la escena del hallazgo.

Durante la madrugada de hoy, la Fiscalía General del Estado fue alertada por la localización de cuerpos de personas desmembrados en la calle Solidaridad, colonia Morelos, en Valle de Santiago.

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Peritos forenses llegaron a la zona conocida como “Choricera” y constataron que las partes correspondían a dos personas.

Trabajaron por varias horas en el procedimiento del sitio y recolección de indicios; levantaron los restos para llevarlos a la sede central del Semefo, en Guanajuato capital.

En otro hecho, por la mañana, se reportó al Sistema 911 la muerte de una mujer que presentaba impactos producidos con arma de fuego en la calle Margarita Maza de Juárez, en Valle de Santiago.

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En la madrugada, un ataque armado registrado en la colonia La Merced dejó el saldo de tres personas heridas que se encuentran hospitalizadas. Los agresores huyeron.

Tras la balacera, vecinos pidieron ayuda a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y una ambulancia.

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Hasta esta hora, las víctimas se encuentran en calidad de no identificadas.

dmrr