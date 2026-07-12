Ciudad Victoria, Tamaulipas. - El gobernador Américo Villarreal Anaya (Morena) afirmó que Tamaulipas trabaja para convertir al agua en su principal ventaja estratégica para el desarrollo agroalimentario del país.

Aseguró que el potencial agrícola del estado representa el "oro verde" y las inversiones impulsadas por el Gobierno de México permitirán recuperar la capacidad productiva del campo, garantizar el abastecimiento de agua para la población y fortalecer el desarrollo económico de la entidad.

En la segunda emisión de la serie "El agua que produce", del programa Diálogos con Américo, el mandatario expuso que uno de los principales ejes de esta estrategia es la modernización de los distritos de riego 025 y 026.

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En ellos el Gobierno de México invierte más de 4 mil 200 millones de pesos para rehabilitar canales principales y secundarios, modernizar compuertas, revestir la infraestructura de conducción y tecnificar el uso del agua en cerca de 300 mil hectáreas, la mayor superficie incorporada a un programa de este tipo en el país.

Además, la política integral respaldada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que combina infraestructura hidráulica, tecnificación del riego, seguridad hídrica para la población y aprovechamiento sustentable del recurso.

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Villareal Anaya consideró que estas acciones permitirán reducir pérdidas por infiltración y evaporación, hacer un uso más eficiente del recurso y fortalecer tanto la producción agrícola como el abastecimiento de agua para las ciudades.

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"Ahí el análisis que hemos hecho con gente experta en el campo es otra gran fuente de oportunidad de crecimiento y desarrollo de nuestra entidad. Vamos a decir que es el oro verde de Tamaulipas", aseveró.

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Asimismo, se refirió al potencial energético del estado, Tamaulipas cuenta con condiciones geográficas, climáticas y de infraestructura que le permitirán consolidarse nuevamente como uno de los principales productores de alimentos del país.

Américo Villarreal busca convertir el agua en ventaja estratégica; fortalecerá el campo tamaulipeco. Foto: Especial.

Agregó que, gracias a todo este esfuerzo en apoyo al sector agrícola del estado, Tamaulipas recupera su capacidad tecnificada de riego en el campo. "Podemos nuevamente ser una potencia desde el punto de vista geográfico y con la capacidad y extensión de tierra que tiene Tamaulipas para orientarla a este fin", agregó.

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"Seguramente Tamaulipas volverá a destacar como un estado generador de alimentos para el beneficio no solo de nuestra entidad, sino también para aportar al consumo nacional", especificó.

Recordó que décadas atrás la entidad era conocida como el "granero de México", gracias a la producción de maíz en los distritos de riego del norte del estado; sin embargo, las sequías obligaron a los productores a migrar hacia cultivos como el sorgo, que requieren menores volúmenes de agua.

Ahora, explicó, la tecnificación de los sistemas de riego permitirá recuperar paulatinamente esa capacidad productiva y diversificar los cultivos con mayor valor agregado.

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Américo Villarreal busca convertir el agua en ventaja estratégica; fortalecerá el campo tamaulipeco. Foto: Especial.

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También destacó que el Gobierno del Estado trabaja para incorporar mayor valor agregado a la producción agrícola mediante nuevas cadenas industriales.

"Ya tenemos contratadas las plantas para la generación de biocombustible, a través de sorgo. También la diversificación de los tipos de sorgo que se pueden sembrar, ahora queremos sembrar también y hemos incrementado el número de hectáreas de sorgo blanco, para también tecnificarlo y poder hacer harina de sorgo, y con ello tener el mercado de tener tortillas de origen de sorgo".

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El mandatario resaltó que esta estrategia encuentra un respaldo permanente en la presidenta Claudia Sheinbaum, tanto para fortalecer la infraestructura hidráulica como para garantizar el derecho humano al agua.

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Américo Villarreal busca convertir el agua en ventaja estratégica; fortalecerá el campo tamaulipeco. Foto: Especial.

Recordó que la segunda línea del Acueducto Guadalupe Victoria registra un avance cercano al 65 por ciento, obra que permitirá duplicar el suministro para Ciudad Victoria y brindar mayor certidumbre al abasto para la capital del estado.

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Destacó el acompañamiento del Gobierno de México en las negociaciones relacionadas con el Tratado de Aguas Internacionales de 1944 y en proyectos para fortalecer el abasto en la frontera.

"Tamaulipas ha sido una parte de la solución de los compromisos que se han tenido en el Tratado de 1944 de aguas internacionales entre México y Estados Unidos y que, bajo la acertada dirección de nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, se ha ido pudiendo negociar y solucionar los adeudos que se tenían en el pasado ciclo hídrico de esta cuenca".

Agregó que los acuerdos alcanzados también contemplan acciones para incrementar la disponibilidad de agua destinada a la producción agrícola, mediante el envío de aguas tratadas hacia la presa Marte R. Gómez, lo que permitirá fortalecer los distritos de riego del norte del estado.

dmrr