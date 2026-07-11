Gómez Palacio, Dgo.- Integrantes de la Alianza Nacional de Jubilados pidieron a la presidenta Claudia Sheinbaum atención a sus demandas, como la eliminación de la retroactividad al artículo 127 constitucional.

Previo al arranque de la entrega de Viviendas del Bienestar, Carlos Gallegos de la Cruz, jubilado del Centro Nacional de Energía, explicó a EL UNIVERSAL que buscaban entregarle a la Presidenta sus peticiones, ante la afectación a trabajadores con más de 30 años de servicio.

"Nos vimos afectados en nuestro patrimonio. Se han tenido negociaciones, acercamientos con diputados, senadores, con la misma Secretaría de Gobernación", expresó.

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"Sin embargo, queda todavía el peligro de la retroactividad y en algún momento esto que nos acaban de otorgar, un límite mayor, no alcanza para todo el molan de carrera de vida que tuvimos laborando y finalizarla con una jubilación debidamente ganada. No fue ningún privilegio", expuso.

Añadió "nos están pegando como jubilados", pero que cualquier persona puede verse afectada porque "está en peligro de cualquier ley que se publique se haga de manera retroactiva afectado sus derechos".

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La tarde de este sábado, la presidenta Claudia Sheinbaum acudió a Gómez Palacio, donde entregó Viviendas de Bienestar a personas beneficiarias del estado.

Campesinos de Durango y Coahuila también se hicieron presentes para solicitar el apoyo de la Mandataria federal con subsidios para el campo, además que otras personas manifestantes se inconformaron contra la explotación de acuíferos en la región.

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