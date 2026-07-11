La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo llamó al gobierno y a las agencias de seguridad de Estados Unidos a privilegiar la coordinación con las autoridades mexicanas, en lugar de actuar de manera unilateral o violando la soberanía, al sostener que esa estrategia sólo genera más violencia.

“El llamado que hacemos también a las agencias de Estados Unidos, al gobierno de Estados Unidos, es mejor coordinarnos, es mejor colaborar”, expresó.

En su conferencia mañanera en Palacio Nacional, aseguró que el caso de la captura y traslado de Ismael El Mayo Zambada a Estados Unidos es un ejemplo de los riesgos que implica una operación realizada sin informar al Estado mexicano, pues consideró que ello provocó una disputa interna en el Cártel de Sinaloa y un repunte de la violencia.

“Es mejor coordinarnos, es mejor colaborar, porque los resultados siempre son mejores cuando colaboramos que cuando se actúa de manera unilateral, incluso violando la soberanía”, resaltó.

La Mandataria sostuvo que, con base en las evidencias conocidas hasta ahora, la presunta intervención de agencias estadounidenses en el traslado del líder criminal habría generado una fractura en el Cártel de Sinaloa.

“Al llevar a un delincuente secuestrado por otro delincuente a Estados Unidos, con la presunta participación de Estados Unidos, se provoca una división interna. Y esa división interna genera mucha violencia en Sinaloa y en otras partes del país”, señaló.

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Mencionó que si las autoridades estadounidenses contaban con información sobre la ubicación de los objetivos criminales, debieron compartirla con México para que fueran las instituciones nacionales las encargadas de ejecutar la detención.

“¿Qué debería de haberse hecho? Dar la información de dónde estaban para que hubiera sido el Estado mexicano quien detuviera a esos delincuentes. El resultado hubiera sido distinto”, enfatizó.

Sheinbaum Pardo cuestionó las versiones ofrecidas por autoridades estadounidenses sobre el ingreso de El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López.

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Recordó que mientras una versión sostiene que ambos llegaron por su cuenta a la frontera, otra, atribuida al FBI, presentó la aeronave utilizada como parte de una operación suya. “Entonces, al decir ‘fue mi operación’, pues quiere decir que participaron, no que llegaron de casualidad”.

Sheinbaum Pardo insistió que las investigaciones para esclarecer los hechos corresponden a la Fiscalía General de la República (FGR), pero afirmó que desde el gobierno federal es importante exponer lo ocurrido porque, a su juicio, la experiencia demuestra que la intervención unilateral y los acuerdos con una organización criminal en perjuicio de otra no contribuyen a la pacificación.

“La injerencia y el aliarse con un grupo frente a otro nunca da resultados. Nunca. Al contrario, genera más violencia”, dijo.

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No descartó sostener una llamada con el mandatario estadounidense Donald Trump para abordar el caso de Ismael El Mayo Zambada.

“¿Usted tendría llamada directamente con su homólogo para más detalles, pero de este caso?”, se le preguntó.

“En este momento lo estamos planteando a través de la fiscalía y del Departamento de Justicia, que son las contrapartes para poder hablar de ello. Y en todo caso, lo podemos hablar con el presidente Trump en su momento. No lo he planteado directamente, pero lo podemos hacer”, respondió.

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Sobre el caso del piloto de la aeronave que trasladó a El Mayo, la Titular del Ejecutivo mencionó que el próximo martes el gabinete de seguridad o la FGR podrían dar más información.

“Quien decide los envíos es el Consejo de Seguridad Nacional, y ellos hicieron las evaluaciones de cada una de estas personas. Entonces, ya la fiscalía o el propio gabinete de seguridad, que muchos de ellos son miembros del Consejo de Seguridad Nacional, pueden explicar en particular sobre este piloto”, comentó.

Sheinbaum Pardo insistió que durante el gobierno panista de Felipe Calderón se protegió al Cártel de Sinaloa frente a otras organizaciones criminales, lo que derivó en un incremento de la violencia, por lo que aseguró que su administración mantiene una política distinta.

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“No hacemos pactos con unos frente a otros, porque eso lo que genera es más violencia. El Estado mexicano debe actuar conforme a la ley y frente a cualquier presunto delincuente, sea del cártel que sea”, afirmó.

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