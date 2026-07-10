La jueza de control Nora Ileana García Peralta rechazó encarcelar la hermana del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, por el caso Agronitrogenados.

En una audiencia de 10 horas en el Centro de Justicia Penal Federal, con sede en el Reclusorio Norte, la juzgadora electa por voto popular determinó que Gilda Susana Lozoya Austin debe continuar en libertad provisional su proceso penal por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, más conocido como lavado de dinero.

Para justificar su decisión, esta juzgadora expuso una serie de argumentos que desvirtuaron uno a uno los 58 datos de prueba que la Fiscalía General de la República (FGR) presentó con la intención de llevar tras las rejas a la hermana de Lozoya.

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Entre los alegatos mencionados por la jueza a la hora de emitir su sentencia, destacan los siguientes:

“Este es otro gobierno; vino a cambiar el panorama político del país. No dudo que las redes del poder del viejo régimen puedan darle apoyo (a Gilda Susana). ¿Si pudieran intervenir, por qué no impidieron que los investigara?”, comentó.

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Ello, después de que la FGR señaló que la relación que tuvo el papá de Emilio y Gilda Lozoya Austin con el expresidente Carlos Salinas de Gortari y las redes que tejió en “el viejo régimen”, podrían ayudar a esta acusada a evadir la justicia.

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García Peralta afirmó que es complicado que Gilda Susana “se sustraiga de la justicia; se tiene todo el aparato del Estado para localizarla. Todo el Estado va a ir en contra de ella. Nadie quiere estar huyendo sabiendo que va a ser localizada y que será ingresada a un centro penitenciario”.

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Durante la diligencia, los fiscales de la FGR también acusaron que Lozoya Austin no tiene arraigo familiar, pues se le identificaron cinco domicilios en diferentes alcaldías de la Ciudad de México, en los cuales no fue localizada.

A lo anterior, la jueza de control contestó: “Yo no la veo sola, está aquí su familia, su padre, porque les guste o no, la familia es la familia. No veo otra forma de acreditar el arraigo familiar apoyándola. ¿Quién más se va a hacer cargo de ella, que el padre?"

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Sobre lo manifestado por la Fiscalía General de la República de que el divorcio de la mujer puede ser uno de los factores para que la hermana de Emilio Lozoya Austin se fugue de la justicia, la juzgadora argumentó: “En estos tiempos quién no corre el riesgo del divorcio”.

Al final del debate entre la FGR y la defensa, Gilda Susana Lozoya Austin intervino ante la jueza y afirmó: “Usted me dijo que confiaba en mí y aquí estoy. He cumplido y seguiré cumpliendo los requisitos las veces que sea necesario. Ha habido elementos de la fiscalía vigilando el domicilio de mi padre. No veo otra cosa más que perversidad y acoso de la Fiscalía General de la República, que viola mis derechos. Estoy orgullosa de mi inocencia, confío en Dios y espero que usted haga lo correcto”.

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