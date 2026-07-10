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Como parte del proyecto Camina libre, camina segura, el gobierno de México y del Estado de México (Edomex), a cargo de Claudia Sheinbaum y Delfina Gómez, de forma respectiva, han construido 200 kilómetros de Senderos Seguros para mujeres.
Dicha iniciativa, que forma parte del Plan Oriente, cuenta con una inversión de 3 mil millones de pesos, los cuales se ejercen desde el 2025 y se ejercerán hasta 2028, con el objetivo de proporcionar seguridad a mujeres, estudiantes y usuarios de transporte público.
Estos Senderos poseen banquetas renovadas, murales, iluminación LED y botones de pánicos. Durante 2025, año en el que comenzó el proyecto, fueron intervenidas 250 calles en 10 municipios mexiquenses, en las cuales fueron rehabilitadas banquetas, y colocadas 6 mil 93 luminarias LED y botones de pánico.
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Además, fueron realizados 52 murales en más de 2 mil 500 metros cuadrados, para mejorar el espacio público y el entorno urbano.
Aumenta inversión en 2026
Para 2026, a dicha inversión se aumentaron otros 600 millones de pesos (mdp) con el objeto de ampliar Camina libre, camina segura e intervenir 300 kilómetros más distribuidos en 194 vialidades de Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Ixtapaluca, Nezahualcóyotl, La Paz, Texcoco, Tlalnepantla de Baz y Valle de Chalco.
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"El objetivo es que las personas puedan desplazarse en condiciones más seguras y con espacios públicos mejor iluminados y accesibles", explicaron las autoridades.
El Plan Integral para la Zona Oriente del Edomex es una estrategia del gobierno federal y estatal con el fin de reducir el rezago urbano, y fortalecer la seguridad y movilidad de las personas.
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