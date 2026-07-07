Toluca, Méx.— El Comité Ejecutivo Estatal de Morena informó que será en agosto cuando en el Estado de México se emita la convocatoria para definir el proceso de registro y la aplicación de encuestas para la definición de candidaturas de diputaciones locales y presidencias municipales.

La dirigente estatal de Morena, Luz María Hernández, anticipó que toda aquella persona servidora pública que quiera reelegirse o postularse a otro cargo de elección popular deberá separarse del cargo debiendo solicitar licencia.

Además, informó que, si se inscriben más de seis aspirantes a un cargo, se realizará un sondeo para elegir únicamente a seis perfiles, quienes serán sometidos a la encuesta para que la persona mejor posicionada tenga la candidatura.

Por lo pronto, la líder estatal advirtió que la dirigencia ya realiza encuestas particulares para medir el desempeño de presidentes municipales.

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