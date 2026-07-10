Nextlalpan, Méx.- La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, participó junto con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en un recorrido de supervisión de las obras del Tren México-Pachuca.

La mandataria estatal viajó en un vehículo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), en la zona donde será construida la estación Xaltocán-Nextlalpan.

Esa estación, que será una de las dos que se construirán en el Estado de México como parte del mencionado proyecto ferroviario, contará con una pasarela elevada que conectará con la estación Xaltocán del Tren Felipe Ángeles.

Leer también Hallan a niña presuntamente abandonada en calles de Álvaro Obregón; su mamá la llevó a un parque, le pidió esperarla, pero no regresó

Claudia Sheinbaum y Delfina Gómez realizaron un recorrido de supervisión de las obras del Tren México-Pachuca. Foto: Especial.

“Gracias, Presidenta, por esta obra de movilidad que beneficiará a miles de mexiquenses y conectará comunidades”, expresó Gómez Álvarez en sus redes sociales.

La supervisión fue acompañada también por funcionarios de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (ATTRAPI).

[Publicidad]

Sheinbaum destaca avances y celebra el impulso al tren de pasajeros

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo mostró avances al 36% del Tren Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA)- Pachuca, al asistir a la Base Militar 1 de Santa Lucía para reconocer la labor del Agrupamiento militar Yumare.

A través de un video publicado en sus redes, Sheinbaum Pardo celebró el impulso que da su gobierno a los trenes de pasajeros.

"Estamos dando un nuevo impulso a los trenes de pasajeros que no solo comunican ciudades y pueblos, sino, sobre todo, familias, amigos, empleos y desarrollo con justicia", dijo.

[Publicidad]

La Mandataria destacó la inauguración que se ha hecho del Tren Insurgente, de Toluca a Ciudad de México, y del Felipe Ángeles, de Lechería al AIFA.

"Ahora vamos del AIFA a Pachuca", expresó la titular del Ejecutivo federal.

Aseguró que "vamos muy avanzados" y que la Secretaría de la Defensa Nacional se comprometió a terminarlo en 2027.

[Publicidad]

Estamos dando un nuevo impulso a los trenes de pasajeros que no solo comunican ciudades y pueblos, sino, sobre todo, familias, amigos, empleos y desarrollo con justicia.



Inauguramos el Tren Insurgente, de Toluca a Ciudad de México, y el Felipe Ángeles, de Lechería al Aeropuerto… pic.twitter.com/QM8mN3mUgM — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) July 11, 2026

El general Ricardo Vallejo, comandante del Agrupamiento de ingenieros militares "Felipe Ángeles", dio una explicación de la obra cuyos durmientes son ya de fabricación nacional.

Mencionó que por primera vez, plantas nacionales concursan para suministrar el cable de potencia que va a alimentar las categorías de los trenes.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

[Publicidad]

cr