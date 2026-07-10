La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo no descartó sostener una llamada con el mandatario estadounidense Donald Trump para abordar el caso de Ismael “El Mayo” Zambada.

En su conferencia mañanera de este viernes 10 de julio en Palacio Nacional indicó que en este momento el tema se plantea entre la Fiscalía General de la República (FGR) y el Departamento de Justicia.

“¿Usted tendría llamada directamente con su homólogo para más detalles, pero de este caso?”, se le preguntó.

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“En este momento lo estamos planteando a través de la Fiscalía y del Departamento de Justicia, que son las contrapartes para poder hablar de ello.

“Y en todo caso, lo podemos hablar con el presidente de Trump en su momento. No lo he planteado directamente, pero lo podemos hacer”, respondió Sheinbaum.

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