Hablar de Wimbledon no solo es pensar en tenis de alto nivel, también es recordar una de sus tradiciones gastronómicas más famosas del deporte: las fresas con crema.

Cada edición se consumen cientos de porciones de este postre preparado con fresas frescas de temporada, y su popularidad ha trascendido la frontera del Reino Unido. Te contamos por qué esto es una tradición y cómo puedes hacerlas desde casa.

¿Cuál es la historia de las fresas con crema de Wimbledon?

De acuerdo con el blog Postremanía, una de las versiones más conocidas sobre el origen de las fresas con crema se remonta al siglo XVI, en Inglaterra.

Historiadores de la época señalan que Thomas Wolsey, consejero del rey Enrique VIII, era un gran aficionado a las fresas, las cuales mezcló con crema que formaba parte de la alimentación cotidiana de los campesinos, por lo que esta combinación representaba simbólicamente la unión entre la nobleza y el pueblo.

Se cuenta que en 1509, durante un partido de tenis organizado por el monarca inglés, Wolsey ofreció este postre a los asistentes, dando origen a una de los postres más emblemáticos del torneo.

Otra explicación proviene de la mitología griega, donde la leyenda cuenta que, tras la muerte de Adonis, la diosa Venus lloró desconsoladamente y, al caer sus lágrimas sobre la tierra, estas se transformaron en fresas. Por ello, esta fruta adquirió un significado relacionado con el amor, la pureza, la pasión y la curación.

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Durante muchos años también se creyó que el rey Jorge V de Reino Unido había introducido las fresas con crema al torneo de Wimbledon en 1934.

Sin embargo, investigaciones realizadas por la biblioteca del Museo de Wimbledon desecharon esta versión al encontrar registros de que el postre ya formaba parte del campeonato desde su primera edición en 1877.

La tradición ha sido tan importante dentro del torneo de tenis que, en 1989, el club organizador incluso ofreció disculpas a los asistentes debido a que las lluvias afectaron la calidad de las fresas.

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Con el paso del tiempo, esta tradición se ha adaptado a nuevas preferencias, localidades y estilos de alimentación, dando lugar a distintas versiones del postre.

Puedes añadirle más ingredientes a tus fresas con crema. Foto Unsplash

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¿Cómo hacer fresas con crema estilo Wimbledon en casa?

Con pocos ingredientes, esta receta combina el sabor dulce de las fresas maduras con la textura suave de la crema, convirtiéndose en un postre para disfrutar en cualquier ocasión. Aquí, te explicamos cómo prepararlas en casa.

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Ingredientes

500 g de fresas enteras sin tallo y desinfectadas

4 tazas de crema entera

2 taza de media crema

Azúcar glas o granulada al gusto

Procedimiento

Coloca las fresas en un tazón.

En otro recipiente, mezcla la crema entera con la media crema hasta integrar ambos ingredientes.

Vierte la preparación de crema sobre las fresas hasta cubrirlas ligeramente.

Espolvorea azúcar al gusto para realzar el sabor dulce de la fruta.

Puedes colocarles otros ingredientes como lechera, chocolate líquido, bombones, y sirve.

Las fresas son una fruta versátil y nutritiva. Foto: Unsplash

¿Cómo elegir y conservar las fresas?

La División de Agricultura de la Universidad de Arkansas explica que las fresas maduras deben tener un color rojo intenso, hojas verdes y un aroma dulce, señales que indican que fueron recolectadas en su punto óptimo.

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Aunque las fresas de mayor tamaño suelen llamar la atención, las de tamaño mediano ofrecen un sabor más potenciado, y al momento de comprarlas, debes evitar aquellas que presenten golpes, manchas, moho o que no tengan tallo, ya que estos factores reducen su tiempo de vida.

También tienes que tener en cuenta que esta fruta no continúa madurando después de ser recolectadas, por lo que se deben descartar las que tengan tonos blancos o rosados, pues es probable que no alcancen el dulzor esperado.

Si las fresas no se consumirán el mismo día de la compra, lo ideal es guardarlas en el cajón de verduras del refrigerador, donde la humedad ayuda a evitar que pierdan agua y se pudran.

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Recuerda que antes de almacenarlas, es necesario retirar las piezas dañadas o con señales de descomposición para evitar que afecten al resto, y no se deben lavar ni retirarles el tallo antes de guardarlas, ya que esto modificará su textura, sabor y calidad.

Y aunque se mantengan refrigeradas, las fresas tienen una vida corta y suelen conservarse durante uno o dos días; por lo que para prolongar su frescura, puedes colocarlas en un recipiente no muy profundo, formando capas cubriéndolas con papel encerado o plástico transparente.

Para cualquier ocasión, prepara este delicioso postre de fresas con crema y personalízalo con tus ingredientes favoritos para darle un toque único.

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