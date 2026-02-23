Las fresas con crema, aunque se cree que son de origen mexicano, no lo son. Se cuenta que son una receta que data del siglo XVI, hechas por el cardenal Thomas Wolsey, mano derecha del rey Enrique VIII de Inglaterra, quien habría servido fresas con crema en un elegante banquete alrededor de 1509.

Con el tiempo, esta combinación comenzó a ofrecerse también en encuentros deportivos de la época, como los partidos de tenis organizados en la corte.

Años después, cuando se celebró el primer gran campeonato de tenis en 1877 en Inglaterra, las fresas con crema ya formaban parte de una tradición para los asistentes.

En México adoptamos esta receta y la llevamos a otro nivel, agregando más ingredientes como lechera. Así, las fresas con crema pasaron de ser un postre elegante de la realeza a un antojito que encontramos en ferias, tianguis y reuniones.

Las fresas contienen vitamina C. Foto: Freepik

¿Cómo preparar fresas con crema?

Para prepara este rico postre, se toma como referencia la receta de la chef Bea López, en la páhina La Soleta, para 6-8 porciones:

Ingredientes:

1 taza (300 g) de leche condensada

1 taza (240 mL) de media crema

2 tazas (480 g) de crema ácida

2 tazas (300 g) de fresas desinfectadas y en cubos pequeños, para licuar

2 tazas (300 g) de fresas desinfectadas y en rebanadas delgadas

desinfectadas y en rebanadas delgadas Crema batida al gusto (50–100 g) para decorar

Fresas en rebanadas al gusto (50–100 g) para decorar

Procedimiento:

En un bowl grande mezcla la leche condensada, la media crema y la crema ácida. Bate con una cuchara o globo hasta obtener una preparación homogénea y ligeramente espesa. Reserva en el refrigerador mientras preparas la fruta. Coloca las fresas en cubos en otro recipiente y aplástalas ligeramente con un tenedor. Este paso ayuda a que liberen su jugo y aporten mayor sabor a la mezcla cremosa. No es necesario triturarlas por completo; basta con que queden suaves y jugosas. Incorpora las fresas machacadas a la mezcla de la crema y revuelve hasta integrar por completo. Añade después las fresas en rebanadas y mezcla con movimientos envolventes para mantener su textura. Refrigera durante al menos 30 minutos antes de servir para que el postre esté muy frío y los sabores se integren mejor. Decora con crema batida y más fresas al momento de servir si deseas una presentación más apetitosa.

Las fresas son familia de las rosas. Foto: Pexels

¿Se pueden sustituir las fresas por otra fruta?

Sí, esta receta es muy versátil y permite adaptaciones según el gusto o necesidades alimenticias. Si alguien no puede consumir fresas por alergia o simplemente prefiere otra fruta, la base cremosa funciona perfectamente con diferentes frutas.

Algunas opciones son duraznos, uvas, kiwis, frambuesas, zarzamoras, utilizando aproximadamente 300 gramos de cada una. Todas estas alternativas funcionan muy bien con la crema y permiten variar el sabor y la presentación del postre.

El procedimiento es el mismo: puedes aplastar una parte de la fruta para intensificar el sabor y mezclar el resto en trozos para aportar textura. También se puede añadir ingredientes extra como chispas de chocolate, chocolate liquido, bombones o nueces, según tu preferencia.

Las fresas con crema son un postre fácil y delicioso, ideal para preparar en casa sin complicaciones. Incluso los niños pueden participar en su elaboración bajo supervisión, ya que no requiere fuego ni utensilios peligrosos.

