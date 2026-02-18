A nueve años de haber abierto sus puertas, Lorea celebrará su aniversario con una experiencia que los amantes de las fiestas cantineras no se pueden perder.

Bajo la visión del chef Oswaldo Oliva, el restaurante se transformará en una auténtica cantina contemporánea, reinterpretando algunos de los platillos más icónicos de la capital, y en Menú te compartimos los detalles para ser parte de la celebración.

¿Qué es Lorea?

Desde su apertura, Lorea se ha consolidado como un espacio que expresa la visión personal del chef Oswaldo Oliva sobre la gastronomía mexicana contemporánea. El restaurante se distingue por su aproximación sensible al producto, su técnica precisa y una narrativa culinaria que dialoga con la tradición sin perder modernidad.

A lo largo de nueve años, ha sido punto de encuentro para chefs, críticos y comensales que buscan una experiencia gastronómica que combine técnica, identidad y emoción. Este aniversario reafirma ese espíritu: mirar hacia las raíces para reinterpretarlas con una mirada fresca y colaborativa.

¿Cómo celebrará Lorea su 9no aniversario?

Para esta celebración, el cartel reúne a destacadas figuras de la escena gastronómica:

Santiago Moctezuma (Maizajo)

(Maizajo) Juan González (Bar Chaval)

(Bar Chaval) Marlen Cota (Blue Box)

(Blue Box) Víctor Toriz (Gaba)

(Gaba) Daniel Nates (Fritanguita)

(Fritanguita) Rafa Zaga (Galea)

(Galea) Atzin Santos (Bacanal)

(Bacanal) Y el anfitrión, Oswaldo Oliva (Lorea).

El menú girará en torno a clásicos cantineros como:

Ensalada César

Cóctel de camarón

Carne tártara

Caracoles en salsa

Albóndigas

Chamorro braseado

Lengua a la veracruzana

Ate con queso

Cada creación mantendrá la esencia del platillo original, pero con el sello personal del chef responsable.

La propuesta no solo rinde homenaje a la tradición cantinera chilanga, sino que también celebra el talento colectivo: siete chefs invitados aportarán su creatividad para presentar versiones personales de clásicos de cantina, dejando a los comensales con una divertida misión: adivinar quién cocinó cada plato.

¿Qué habrá en la fiesta de aniversario de Lorea?

El formato será a la carta, aunque también habrá opción de pedir versiones en tamaño reducido para degustar las propuestas de todos los chefs en una sola visita. La experiencia estará disponible a partir de las 15:00 horas del próximo 20 de febrero y se ofrecerá hasta agotar existencias.

Para completar la atmósfera, Lorea recibirá a clientes, colegas y amigos con música en vivo y una tornamesa nocturna, en un ambiente festivo que evocará el espíritu desenfadado de las cantinas tradicionales, pero con el sello contemporáneo que caracteriza al restaurante.

Además, un panel de cinco expertos en bebidas presentará una selección inspirada en la cultura cantinera de la CDMX, acompañando cada platillo con propuestas pensadas para realzar sabores y texturas.

Quienes deseen formar parte de esta celebración podrán realizar su reservación aquí.

¡No te lo puedes perder!

