¡No te asustes! Aunque este plan suena poco convencional, está muy lejos de ser aterrador. Con diversión, acrobacias y aprendizaje, el circo de murciélagos que se llevará a cabo en Chapultepec te mostrará lo fascinantes que son estas criaturas.

Si quieres saber de qué se trata, en Destinos te damos los detalles porque la cita es este fin de semana.

¿Qué ver en el circo de murciélagos en Chapultepec?

Como parte de la celebración por los 30 años de 'Alas y Raíces', programa que fomenta el arte y la cultura entre niñas, niños y adolescentes del país, llega al famoso bosque de la CDMX su presentación circense itinerante.

Se trata del espectáculo 'Vuelo nocturno', a cargo de La Bomba Teatro, que transformará a Chapultepec en un show al aire libre mezclando educación ambiental y actividades lúdicas para toda la familia.

Los artistas recorren jardines, parques y áreas verdes entre acrobacias, juegos y sorpresas. Mientras que los asistentes se divierten y comprenden la importancia de estos animales en nuestro ecosistema.

El evento busca cambiar la percepción que muchas personas tienen sobre los murciélagos, por lo que también es una invitación a verlos con nuevos ojos.

Habrá interacción de los acróbatas con el público, animadores para contagiar el entusiasmo y dinámicas enfocadas en el conocimiento.

Este circo de murciélagos es el plan perfecto para disfrutar en familia el fin de semana. Foto: Sistema de Creación

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¿Cuándo es el circo de murciélagos en Chapultepec?

¡Agrega a tu calendario la fecha! Este espectáculo de circo se realizará mañana, domingo 24 de mayo, desde las 17:00 a las 18:00 horas. No tendrá costo.

Te recomendamos llegar con anticipación para que consigas una buena vista y uses ropa cómoda para sumarte a las actividades. De igual manera, si vas con pequeños tenlos siempre a la vista.

El punto de partida del show será en el Jardín Escénico de Chapultepec, en Avenida Paseo de la Reforma 111, Bosque de Chapultepec I Secc, Miguel Hidalgo, CDMX.

De ahí, los artistas de La Bomba Teatro se desplazarán por las áreas verdes para que puedas verlos desde diferentes perspectivas.

A través de una experiencia interactiva, el show circense “Vuelo nocturno" pretende romper mitos alrededor de los murciélagos, que incluso favorecen nuestros alimentos con su polinización.

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