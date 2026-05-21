¿Qué destino vas a elegir para el próximo fin de semana? Checa esta selección de 5 lugares cerca de CDMX: desde museos en Puebla hasta restaurantes con vista a un lago en el Estado de México.

Museo de Arte Popular en Puebla

La ciudad de Puebla (a unas 2 horas de CDMX) es rica en historia, arquitectura, gastronomía y museos, especialmente en su centro histórico, Patrimonio de la Humanidad.

Uno de sus museos es el de Arte Popular, dentro del Exconvento de Santa Rosa, auténtica joya barroca conocida por conservar una cocina de la época colonial, forrada de azulejos donde se cocinó el mole por primera vez en la historia.

Foto: Omar Moreno. El Universal

Sus salas exhiben objetos elaborados artesanalmente por indígenas otomíes, popolocas, totonacas, tepehuas, nahuas, mixtecos y mazatecos, además de trajes de china poblana, la talavera, atuendos del carnaval de Huejotzingo y danzas populares como los voladores de Cuetzalan, los negritos, los quetzales y los tecuanes.

Abrirá el fin de semana de 10:00 a.m. a 6:00 p.m.

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El costo de entrada es de $48 pesos por persona y $26 para menores de 12 años, estudiantes, maestros, adultos mayores y personas con discapacidad.

Facebook: ‘Museos Puebla’.

Flyboard en Laguna de Tequesquitengo

Este fin de semana lánzate a la Laguna de Tequesquitengo (a 2 horas de CDMX) y vive la experiencia del flyboard, una especie de tabla aerodeslizante que te elevará por los aires gracias a sus potentes chorros de agua.

La actividad no es sencilla, pero es muy divertida, ya que desafía tu equilibrio y te hará volar por unos segundos.

Fotos: Restaurante Don Cangrejo

Disponible en el restaurante Don Cangrejo Beach Club desde las 9:00 a.m.

El costo es de $2,500 por media hora o $4,000 por una hora. Incluye instructor.

WhatsApp: (55) 7048 8196.

Hotel Japoneza Retreat en Tlaxcala

Si lo que buscas es un espacio relajante, alejado del bullicio y en medio de la naturaleza, te proponemos descansar el fin de semana en el hotel Japoneza Retreat, muy cerca de la Laguna de Atlangatepec, Tlaxcala (a 2 horas y media de CDMX).

Con un par de casas de madera de estilo japonés y ambiente inspirado en el budismo zen, la propiedad ofrece habitaciones con terrazas, columpios gigantes, un onsen (tina de agua caliente) exterior, redes suspendidas en el aire y hasta chimeneas.

Foto: Japoneza Retreat

También ofrece servicio de masajes y elevaciones en globo aerostático.

El costo por noche va desde los $1,980 pesos para 2 personas.

Sitio web: japonezaretreat.com/hotel-japoneza-retreat-tlaxcala

Balneario Valle Paraíso en Hidalgo

Cerca de Ixmiquilpan (a unas 2 horas y 40 minutos de CDMX) hay una extensa oferta de balnearios con aguas termales.

Uno de los más llamativos es Valle Paraíso. Además de contar con enormes toboganes, grandes albercas con palapas y juegos, pocitas con agua calientita y chapoteaderos para niños, cuenta con varias zonas temáticas de dinosaurios, ideales para tomar fotografías.

Foto: Parque Acuático Valle Paraíso

Elige dormir entre habitaciones de hotel sencillas, cabañas y zona de campamento.

Abrirá el fin de semana de 8:00 a.m. a 8:00 p.m.

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La entrada tiene un costo de $200 pesos por persona y $100 por adulto mayor. Gratis para menores de 1 metro de estatura.

Sitio web: valleparaiso.mx

Comida en Los Veleros, Valle de Bravo

El pueblo mágico de Valle de Bravo (a poco más de 2 horas de CDMX) es un clásico para turistear el fin de semana, con spots coquetos en sus calles empedradas y casonas coloniales, además de actividades de aventura y una escena gastronómica creciente.

Fotos: Los Veleros

A orillas de la icónica presa, uno de los restaurantes más clásicos del destino es Los Veleros, que más allá de una hermosa vista a la presa, cuenta con un menú variado de pescados, mariscos, pizzas, pastas, carnes y tacos.

Abrirá el fin de semana de 1:00 p.m. a 12:00 a.m.

Sitio web: losveleros.com

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