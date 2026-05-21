La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) informó que para este jueves 21 de mayo se tiene prevista una marcha de alumnos del Instituto Politécnico Nacional (IPN) a las 10 horas. Saldrán de la Plaza Roja en Zacatenco, de la Escuela Superior de Economía y de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, rumbo a las instalaciones del Canal 11, en el Casco de Santo Tomás, para exigir que la Secretaría de Educación Pública dé respuesta a su pliego petitorio, en el que solicitan el reconocimiento del movimiento estudiantil, la revisión de presuntas irregularidades administrativas y el fortalecimiento presupuestal del instituto.

El Colectivo Salvemos Mahahual se manifestará afuera de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, en la colonia Anáhuac, a las 9 horas. Exigen a las autoridades que entreguen un escrito oficial sobre la cancelación del megaproyecto turístico "Perfect Day de Royal Caribbean", en Mahahual.

El grupo Justicia Pro Persona protestará a las 9:30 en los juzgados del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente; piden justicia para una mujer víctima de feminicidio, ocurrido el 14 de julio de 2019, en la alcaldía Gustavo A. Madero, así como que el presunto responsable sea juzgado conforme a la ley.

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Amigos del Refugio Franciscano se manifestarán a las 9 horas en el Tribunal de Disciplina Judicial de Insurgentes Sur número 2417. Están en contra de la revocación realizada por los magistrados integrantes del Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil a la suspensión que permitía al refugio mantener el resguardo legal del lugar y de los animales.

Las Mercaditas Autónomas Momoxcas se reunirán a las 9 horas en la sede de la alcaldía Milpa Alta. Llevarán a cabo la Mercadita Feminista como protesta contra la violencia económica hacia las mujeres milpaltenses, buscan visibilizar y erradicar las desigualdades que afectan a este sector de la población.

Comisiones de Participación Ciudadana de la Ciudad de México se reunirán a lo largo del día en el Zócalo capitalino y el Congreso local para la segunda entrega de firmas en favor de la reposición del proceso de consulta del Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México.

El grupo Plataforma 420 se reunirá al mediodía en el nA, en la alcaldía Cuauhtémoc. Realizarán diversas actividades culturales, artísticas y colocarán una mesa informativa e itinerante para exigir trato digno, autocultivo y posesión libre de cannabis, espacios compartidos e igualdad ante la ley.

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El n, como parte de los "Encuentros culturales: ciudad, derechos, resistencias, ciudadanía y organización colectiva", presentará a las 13 horas el conversatorio "El Mundial 2026 y las resistencias sociales en los pueblos de Santa Úrsula, en Coyoacán".

Trabajadores del Frente Popular Antiimperialista y Antifascista se manifestarán a las 17 horas en avenida Independencia para la elaboración de un plan de acción urgente con el objetivo de exigir la liberación de tres mujeres mexicanas integrantes de la misión Global Flotilla Sumud.

Pensionados de la Comisión Federal de Electricidad se harán presentes en las oficinas de Atención Ciudadana de Presidencia, para rechazar la reforma al artículo 127 constitucional, vigente desde abril de 2026, en materia de límite a las jubilaciones y pensiones de las entidades públicas.

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