Maribel Guardia cada vez se distancia más de su único nieto nieto José Julián, de quien era muy cercana previo a la muerte de su hijo Julián Figueroa en 2023, incluso tras su fallecimiento siguió siendo cercana con el menor y con su nuera Imelda Garza, sobrina de la periodista Addis Tuñón, quien ayer anunció que fue nombrada nueva tutora testamentaria de José Julián.

La primera acción de Addis fue solicitar para que Marco Chacón, esposo de Maribel, sea destituido como albacea del menor.

¿Quién es Addis Tuñón?

Addis Tuñón es una periodista mexicana con una trayectoria de más de 25 años en medios de comunicación, ha desarrollado su carrera en espacios como Univisión y Radio Fórmula. Además de su labor periodística, también ha trabajado como actriz de doblaje.

En el ámbito familiar, mantiene un vínculo directo con Imelda Tuñón, ya que es su tía, su nombre tomó relevancia recientemente debido al conflicto legal y los señalamientos entre Maribel Guardia e Imelda relacionados con la custodia y bienestar del menor José Julián.

Las diferencias entre Addis y Maribel vienen de tiempo atrás, desde que comenzó el distanciamiento entre Imelda y la actriz en enero de 2025; Addis aseguró que Guardia estaba siendo víctima de infidelidad por parte de Marco Chacón.

Aseguró que la madre de Imelda había sido su fuente, y aunque después se retractó y se disculpó con Maribel, Imelda confirmó la supuesta infidelidad, aseguró que el esposo de Guardia mantenía una relación con una alumna y que lo había descubierto por información hallada en una computadora.

Addis Tuñón, en medio de su ética como periodista y su amor de tía por Imelda Tuñón. Fue Addis quien hace un año destapó públicamente la infidelidad de Marco Chacón a Maribel Guardia.

Esta polémica distanció más a Imelda de su exsuegra Maribel, quien recientemente dijo que mantenía la esperanza de que en un fututo, cuando su nieto fuera mayor de edad, volvieran a reencontrarse, pues por ahora esto era imposible dado la mala relación con Imelda.

Qué ha dicho Addis Tuñón sobre Maribel Guardia y el caso

En la emisión del programa del 20 de mayo de 2026, Addis Tuñón habló públicamente sobre las razones detrás de la destitución de Maribel Guardia y las medidas legales que decidió impulsar tras asumir su nuevo papel:

Obligaciones no cumplidas: Tuñón señaló que, tras el fallecimiento del padre del menor, Maribel Guardia tenía la responsabilidad de garantizar aspectos fundamentales como educación, alimentación, salud y manutención económica mensual . Según explicó, ni la actriz ni su esposo habrían cumplido con estas obligaciones durante un periodo de tres años, situación que derivó en la intervención judicial.

Tuñón señaló que, tras el fallecimiento del padre del menor, Maribel Guardia tenía la responsabilidad de garantizar aspectos fundamentales como . Según explicó, ni la actriz ni su esposo habrían cumplido con estas obligaciones durante un periodo de tres años, situación que derivó en la intervención judicial. Solicitud para remover a Marco Chacón: La conductora reveló que una de sus primeras acciones como tutora fue presentar una petición formal para retirar a Marco Chacón , esposo y abogado de Maribel Guardia, de su cargo como albacea de la herencia que Julián Figueroa dejó a su hijo.

La conductora reveló que una de sus primeras acciones como tutora fue presentar una petición formal para retirar a , esposo y abogado de Maribel Guardia, de su cargo como que dejó a su hijo. Petición de transparencia: También adelantó que buscará una revisión detallada del manejo de los bienes del fallecido cantante. Indicó que Julián Figueroa dejó un patrimonio suficiente para cubrir las necesidades del menor, por lo que pretende esclarecer cómo se han administrado esos recursos.

También adelantó que buscará una revisión detallada del manejo de los bienes del fallecido cantante. Indicó que Julián Figueroa dejó un patrimonio suficiente para cubrir las necesidades del menor, por lo que pretende esclarecer cómo se han administrado esos recursos. Aclaración sobre la herencia: Tuñón precisó que no tendrá control ni acceso directo a los recursos económicos. Aseguró que su participación estará enfocada únicamente en supervisar y verificar legalmente que el dinero se utilice para cubrir gastos relacionados con salud, educación y alimentación de su sobrino nieto.

Lee también Maribel Guardia abre su corazón sobre la pérdida de su hijo Julián: "Dios me lo prestó 27 años"

rad