El colectivo ciudadano "Mexicanos al grito de Paz" desplegó una lona afuera de Palacio Nacional con los rostros de 12 políticos mexicanos que, asegura, están ligados al narcotráfico. Previo a este acto, los activistas denunciaron en redes sociales que les estaban negando el acceso y posteriormente denunciaron agresiones y el retiro de la lona.

A las 7:46 de la mañana, el grupo de activistas posteó en redes sociales que querían desplegar en el Zócalo capitalino dicha lona; sin embargo, les estaban negando el acceso. El video de apenas unos segundos muestra una lona blanca doblada sobre la plancha del Zócalo y de fondo se escucha decir a una de las integrantes: "Manifestación pacífica, mexicanos al grito de la paz".

En el mismo video, se observa a una elemento de seguridad junto a algunas vallas colocadas frente a la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. En redes el colectivo escribió: "Nos quieren callar, #PresidentaRompaElPacto con sus Narco Gobernantes".

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Más tarde, mediante videos difundidos en redes sociales se observa a varios individuos forcejeando con la manta e intentando retirarla mientras los integrantes del colectivo buscaban colocarla en la Plaza de la Constitución.

Tras los hechos, Mexicanos al Grito de Paz acusó la presencia de “reventadores” para bloquear la manifestación.

En el intento y forcejeo entre los integrantes del colectivo y los hombres sin identificar, se muestra cómo uno de ellos agredió a la persona que estaba grabando el momento del retiro de la lona y le avienta el dispositivo con el que estaba registrando el hecho.

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En el acto también se encuentra un reportero, a quien le avientan su celular con el que estaba grabando la agresión.

🚨 URGENTE 🚨

Volvieron a llegar los reventadores del bienestar al zócalo a quitar nuestra lona. Nos agredieron y agredieron a la prensa.



Le tienen mucho miedo a la verdad: SON UN NARCOGOBIERNO.



No nos van a callar, esto apenas empieza y será la constante en todo México… pic.twitter.com/1XQeWZNjpB — MEXICANOS AL GRITO DE PAZ (@mexicanosgritan) May 21, 2026

Hasta el momento, ninguna autoridad ha emitido una postura oficial sobre lo ocurrido en el Zócalo capitalino.

¿Quiénes aparecen en la lona que acusa narcogobernantes?

En la lona se muestran los rostros de 12 políticos mexicanos, entre ellos Adán Augusto López, Rubén Rocha Moya, el expresidente Andrés Manuel López Obrador, Mario Delgado, Américo Villarreal, Jesús Ramírez Cuevas, Alfonso Romo, Marina del Pilar, Andrea Chávez, Alfonso Durazo, Andrés "Andy" López Beltrán" y Enrique Inzunza, algunos señalados por Estados Unidos de tener vínculos con el Cártel de Sinaloa.

La lona de color negro con letras blancas, verdes y rojas también muestra la leyenda "Claudia, si aún no lo sabes te decimos quiénes son tus narco gobernantes", seguido del #PresidentaRompaElPacto y la firma de Mexicanos al Grito de Paz. "Sal, te estamos esperando", escribió el colectivo en su cuenta de X.

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