El Operativo Enjambre, comenzado el 22 de noviembre de 2024 en el Estado de México, ha sido ejecutado por autoridades de seguridad en al menos cinco entidades del país, donde fueron arrestados 141 funcionarios públicos acusados de nexos con el crimen organizado.

Lo anterior como resultado de un chequeo hecho por EL UNIVERSAL del operativo, desde su implementación al 20 de mayo de 2026. Así, los estados y la cantidad de detenidos son:

Aguascalientes: 1

Estado de México: 63

Jalisco: 4

Michoacán: 65

Morelos: 8

Total: 141

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Entre los servidores públicos arrestados destacan María del Rosario Matías y Pedro Luis Hernández de Paz, de Santo Tomás de los Plátanos, Estado de México; Diego Rivera Navarro, alcalde de Tequila, Jalisco; y Agustín Toledano Matías, presidente muncipal de Atlatlahucan, Morelos.

Huyen en toma de posesión

El 17 de diciembre de 2024, durante la toma de posesión de Pedro Luis Hernández de Paz, presidente electo de Santo Tomás de los Plátanos, Edomex, para el periodo 2025-2028, escapó junto con su esposa, María del Rosario Matías, después de la llegada de agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

En su lugar, Ismael Matías Domínguez tomó protesta como presidente municipal interino y se les dictó prisión preventiva a 15 personas por evitar el cumplimiento de la orden de aprehensión por posibles nexos con La Familia Michoacana y secuestro.

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Del Rosario Matías fue detenida en Metepec, Edomex, el 24 de enero de 2025. Mientras que Hernández de Paz fue arrestado en Valle de Bravo, Estado de México, el 8 de febrero de 2025. Fue llevado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tenango del Valle.

🚨 Presidente municipal electo de #SantoTomásDeLosPlátanos huye en plena toma de protesta.



Pedro Luis Hernández De Paz escapó durante su ceremonia de toma de protesta tras la llegada de elementos de la #FGJEM a la plaza principal del municipio. Personal del edil lo sacó… pic.twitter.com/L4pPXp2LXx — El Universal Estado de México (@Univ_Edomex) December 17, 2024

Diego Rivera Navarro

El pasado 5 de febrero de 2026, el alcalde de Tequila, Jalisco, Diego Rivera Navarro, fue arrestado junto con tres funcionarios públicos del ayuntamiento por presunta extorsión a compañías en esta entidad y relación con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), Rivera Navarro fue acusado de secuestrar a Guillermo Cordero García y Julio Alejandro García Gutiérrez, compañeros de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) con el fin de obligarlos a renunciar a su candidatura por dicho municipio en 2021.

Además, presuntamente pactó con el Cártel Jalisco Nueva Generación para asumir su cargo.

Diego Rivera Navarro, alcalde de Tequila, Jalisco, ligado al CJNG. Foto: tomada de Instagram diego_rivera_navarro

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Extorsión en Morelos

El caso más reciente ocurrió en Morelos este miércoles, donde se detuvo al alcalde de Atlatlahucan, Agustín Toledano, y a cinco funcionarios públicos más por supuesta extorsión a comerciantes, productores y transportistas.

"A mediados del mes de abril, por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum, se reforzó la estrategia de seguridad en el estado de Morelos. El objetivo ha sido atender de manera directa los delitos de alto impacto, detener a generadores de violencia y proteger a la población frente a grupos que durante años afectaron la vida social y económica", declaró el secretario de seguridad y protección ciudadana, Omar García Harfuch.

Los otros servidores públicos detenidos son:

Irving "N", exalcalde de Yecapixtla

Horacio "N", secretario municipal de Cuautla

Pablo Adrián "N", empresario y oficial mayor de Cuautla

Jonathan "N", tesorero de Cuautla

Arisbel Rubí "N", excandidata a la alcaldía de Atlatlahucan

Agustín Toledano Amaro, detenido en Morelos. Foto: tomada de Facebook Agustín Toledano Amaro

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¿Qué es el Operativo Enjambre?

El Operativo Enjambre es una estrategia de seguridad destinada a investigar y detener a servidores públicos vinculados a actividades criminales.

Se originó después del hallazgo de fosas clandestinas en Nicolás Romero, Edomex, en abril de 2024. En él participan diferentes dependencias, como:

Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC)

Guardia Nacional (GN)

Secretaría de Marina (Semar)

Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa)

Centro Nacional de Inteligencia (CNI)

Fiscalía General de la República (FGR)

Fiscalías estatales

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