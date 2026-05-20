Más Información
¿Los tacos de frijol son un "superalimento”?; científicos explican por qué la cocina mexicana es más nutritiva de lo que parece
Marcha del Orgullo LGBT 2026 en CDMX: ¿cuándo es y cuál será la ruta de la edición 48 del Pride?; aquí los detalles
Día del Psicólogo 2026: las mejores frases para enviar por WhatsApp este 20 de mayo; sorprende a tu terapeuta, amigos y colegas
[Publicidad]
Durante la ceremonia de la Guía Michelin México 2026 realizada en Guadalajara, la prestigiosa guía de origen francés anunció a los restaurantes acreedores de sus codiciadas estrellas.
Este año, además de reconocer a restaurantes de Ciudad de México, Oaxaca, Baja California, Baja California Sur, Quintana Roo y Nuevo León, también se sumaron a la lista feudos de Puebla, Jalisco y Yucatán.
Aquí te compartimos toda la información.
En números, esta es la selección de la Guía Michelin México 2026.
- Total: 225 restaurantes.
- Restaurantes con Dos Estrellas Michelin: 2
- Restaurantes con Una Estrella Michelin: 27 restaurantes, 7 son nuevos.
- Restaurantes Bib Gourmand: 63 restaurantes, 16 son nuevos.
- Seleccionados: 133 restaurantes, 31 son nuevos.
- Restaurantes con Estrella Verde Michelin: 11 restaurantes, 3 son nuevos.
Leer también Xal, así es el restaurante del chef Andoni Luis Aduriz en Xcaret
Restaurantes ganadores de 2 Estrellas Michelin
Los restaurantes que reciben dos Estrellas Michelin son aquellos en donde "la personalidad y el talento del equipo se reflejan en platos ejecutados con maestría, con una cocina a la vez refinada e inspiradora", esto de acuerdo con la propia Guía.
Durante la tercera edición, los restaurantes que conservan dos estrellas en la Guía Michelin México 2026 son:
- Pujol - Enrique Olvera - CDMX
- Quintonil - Jorge Vallejo - CDMX
Restaurantes ganadores de 1 Estrella Michelin
Si un restaurante recibe una Estrella Michelin significa que ofrece una cocina excepcional. Y según explica el sitio oficial de la Guía, se toman cinco criterios para otorgar una estrella:
- La calidad de los ingredientes.
- La armonía de los sabores.
- El dominio de las técnicas culinarias.
- Cómo el chef expresa su personalidad en sus platillos.
- La consistencia del menú a lo largo del tiempo, es decir, que mantengan su nivel en cada visita.
Esta noche, los nuevos restaurantes ganadores de una estrella en la Guía Michelin México 2026 son:
- Alcalde - Francisco Ruano - Gdl, Jalisco
- Gaba - Víctor Toriz - Cuauhtémoc, CDMX
- Huniik - Roberto Solís - Mérida, Yucatán
- IXI'IM Luis Ronzón - Chocholá, Yucatán
- La Once Mil - César de la Parra - Miguel Hidalgo, CDMX
- La Barra de Huniik - Roberto Solís - Mérida, Yucatán
- Xocol - Óscar Segundo & Cynthia Xrysw Ruelas Díaz - Gdl, México
Estrella Verde Michelin
La Estrella verde Michelin es el premio anual que otorga la Guía a aquellos restaurantes líderes en la industria por sus prácticas sostenibles.
Dichos restaurantes están comprometidos con estándares éticos y ambientales; además, trabajan con productores y proveedores que emplean prácticas sostenibles.
En resumen, ofrecen una gran experiencia culinaria a la par de mantener un compromiso con el medio ambiente y hasta de responsabilidad social.
Hoy, los nuevos restaurantes que reciben la Estrella Verde de la Guía Michelin México 2026 son:
- Xocol - Gdl, Jalisco
- Damiana - Valle de Guadalupe, Baja California
- IXI'IM - Chocholá, Yucatán
Las "estrellas" de la industria gastronómica 2026
Al igual que el año pasado, en esta ocasión también se dieron premios especiales a figuras de la industria gastronómica destacadas de 2026:
Michelin Service Award 2026
Operations Manager - Rodrigo Caltenco Núñez- Huniik- Mérida,Yucatán.
Michelin Sommelier Award 2026
Jonathan Robles - El Mural de los Poblanos - Puebla
Michelin Exceptional Cocktails Award 2026
Bar Manager - Priscila Moreno - Máximo . Cuauhtémoc, CDMX
Michelin Young Chef Award 2026
Xóchitl Valdés - Pancho Maíz - Mérida, Yucatán
¿Cuáles son los restaurantes recomendados por la Guía Michelin 2026?
Finalmente, al igual que en años anteriores, la Guía Michelin 2026 dio recomendaciones de restaurantes. Si bien no fueron acreedores de Estrellas ni Bib Gourmand, estos lugares destacan por su gran calidad:
Recomendados por la Guía Michelin CDMX 2026
- Bajel
- Baldío
- Barbacoa Gonzalitos
- Bella Aurora
- Botánico
- Campobaja
- Cana
- Cariñito Tacos
- Carmela y Sal
- Castacán
- El Tigre Silencioso
- Entremar
- Er Erre un Bistró
- Guzina Oaxaca
- Hugo
- La Barra de Fran
- Limosneros
- Lina
- Lorea
- Los Danzantes México City
- Maizajo
- Malix
- Martínez
- Meroma
- Merotoro
- Migrante
- Nicos
- Ricos Tacos Toluca
- Sartoría
- Tacos de Canasta los Especiales
- Tacos Hola El Güero
- Taquería El Califa de León
- Taquería El Gran Abanico
- Taquería El Paisa
- Taquería Los Parados
- Lotti
- Taco Tasting Room
- Xuna
Recomendados por la Guía Michelin Nuevo León 2026
- Fonda San Francisco
- Jabalina
- Tacos "El Compadre"
- Tacos Piedra 1
- Vernáculo
- Casa El Hidalgo (nuevo ingreso)
Recomendados por la Guía Michelin Oaxaca 2026
- Adamá
- Alfonsina
- Almoraduz
- Almú
- Ancestral Cocina Tradicional
- Asador Bacanora Oaxaca
- Atarraya
- Barbacoa Obispo Cocina Rural
- Brio
- Casa Oaxaca El Restaurante
- Criollo
- Crudo
- Itanoní
- Nois
- Teocintle Tika'aya
- Zandunga
- Aguamarga (nuevo ingreso)
- Glou Glou (nuevo ingreso)
- Vianda (nuevo ingreso)
Recomendados por la Guía Michelin Baja California 2026
- Bruma Wine Garden
- Deckman's En El Mogor
- El Paisa
- Envero En El Valle
- Kous Kous
- Madre
- Manzanilla
- Misión 19
- Ophelia
- Oryx
- Primitivo
- Restaurante Amores
- Restaurante Punta Morro
- Tacos El Franc
- Tacos Marco Antonio
- Tacos Mi Ranchito El Fénix
- Taquería La Principal
- Amapola (nuevo ingreso)
- Comal Restaurante (nuevo ingreso)
- Fireside (nuevo ingreso)
Recomendados por la Guía Michelin Baja California Sur 2026
- Acre
- Al Pairo At Solaz
- Árbol
- Benno
- CarbónCarbón
- Comal
- Dūm
- Límo Heritage Kitchen At Suelo Sur
- Los tres gallos
- Lumbre
- Manta
- Mezcal
- Nao
- Omakai
- Oystera
- Ruba's Bakery
- Tenoch by Paradero Todos Santos
- Nemi (nuevo ingreso)
Información en desarrollo...
Leer también Ruta gastronómica: qué comer y beber en Puerto Vallarta
Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters
Noticias según tus intereses
[Publicidad]