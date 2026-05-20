Durante la ceremonia de la Guía Michelin México 2026 realizada en Guadalajara, la prestigiosa guía de origen francés anunció a los restaurantes acreedores de sus codiciadas estrellas.

Este año, además de reconocer a restaurantes de Ciudad de México, Oaxaca, Baja California, Baja California Sur, Quintana Roo y Nuevo León, también se sumaron a la lista feudos de Puebla, Jalisco y Yucatán.

Aquí te compartimos toda la información.

En números, esta es la selección de la Guía Michelin México 2026.

Total: 225 restaurantes.

Restaurantes con Dos Estrellas Michelin: 2

Restaurantes con Una Estrella Michelin: 27 restaurantes, 7 son nuevos.

Restaurantes Bib Gourmand: 63 restaurantes, 16 son nuevos.

Seleccionados: 133 restaurantes, 31 son nuevos.

Restaurantes con Estrella Verde Michelin: 11 restaurantes, 3 son nuevos.

La ceremonia de la Guía Michelin 2026 se llevó a cabo esta noche, en la ciudad de Guadalajara. Foto: María del Carmen / EL UNIVERSAL

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Restaurantes ganadores de 2 Estrellas Michelin

Los restaurantes que reciben dos Estrellas Michelin son aquellos en donde "la personalidad y el talento del equipo se reflejan en platos ejecutados con maestría, con una cocina a la vez refinada e inspiradora", esto de acuerdo con la propia Guía.

Durante la tercera edición, los restaurantes que conservan dos estrellas en la Guía Michelin México 2026 son:

Pujol - Enrique Olvera - CDMX

Quintonil - Jorge Vallejo - CDMX

Restaurantes ganadores de 1 Estrella Michelin

Si un restaurante recibe una Estrella Michelin significa que ofrece una cocina excepcional. Y según explica el sitio oficial de la Guía, se toman cinco criterios para otorgar una estrella:

La calidad de los ingredientes. La armonía de los sabores. El dominio de las técnicas culinarias. Cómo el chef expresa su personalidad en sus platillos. La consistencia del menú a lo largo del tiempo, es decir, que mantengan su nivel en cada visita.

Esta noche, los nuevos restaurantes ganadores de una estrella en la Guía Michelin México 2026 son:

Alcalde - Francisco Ruano - Gdl, Jalisco

Gaba - Víctor Toriz - Cuauhtémoc, CDMX

Huniik - Roberto Solís - Mérida, Yucatán

IXI'IM Luis Ronzón - Chocholá, Yucatán

La Once Mil - César de la Parra - Miguel Hidalgo, CDMX

La Barra de Huniik - Roberto Solís - Mérida, Yucatán

Xocol - Óscar Segundo & Cynthia Xrysw Ruelas Díaz - Gdl, México

Estrella Verde Michelin

La Estrella verde Michelin es el premio anual que otorga la Guía a aquellos restaurantes líderes en la industria por sus prácticas sostenibles.

Dichos restaurantes están comprometidos con estándares éticos y ambientales; además, trabajan con productores y proveedores que emplean prácticas sostenibles.

En resumen, ofrecen una gran experiencia culinaria a la par de mantener un compromiso con el medio ambiente y hasta de responsabilidad social.

Hoy, los nuevos restaurantes que reciben la Estrella Verde de la Guía Michelin México 2026 son:

Xocol - Gdl, Jalisco

Damiana - Valle de Guadalupe, Baja California

IXI'IM - Chocholá, Yucatán

Las "estrellas" de la industria gastronómica 2026

Al igual que el año pasado, en esta ocasión también se dieron premios especiales a figuras de la industria gastronómica destacadas de 2026:

Michelin Service Award 2026

Operations Manager - Rodrigo Caltenco Núñez- Huniik- Mérida,Yucatán.

Michelin Sommelier Award 2026

Jonathan Robles - El Mural de los Poblanos - Puebla

Michelin Exceptional Cocktails Award 2026

Bar Manager - Priscila Moreno - Máximo . Cuauhtémoc, CDMX

Michelin Young Chef Award 2026

Xóchitl Valdés - Pancho Maíz - Mérida, Yucatán

¿Cuáles son los restaurantes recomendados por la Guía Michelin 2026?

Finalmente, al igual que en años anteriores, la Guía Michelin 2026 dio recomendaciones de restaurantes. Si bien no fueron acreedores de Estrellas ni Bib Gourmand, estos lugares destacan por su gran calidad:

Recomendados por la Guía Michelin CDMX 2026

Bajel

Baldío

Barbacoa Gonzalitos

Bella Aurora

Botánico

Campobaja

Cana

Cariñito Tacos

Carmela y Sal

Castacán

El Tigre Silencioso

Entremar

Er Erre un Bistró

Guzina Oaxaca

Hugo

La Barra de Fran

Limosneros

Lina

Lorea

Los Danzantes México City

Maizajo

Malix

Martínez

Meroma

Merotoro

Migrante

Nicos

Ricos Tacos Toluca

Sartoría

Tacos de Canasta los Especiales

Tacos Hola El Güero

Taquería El Califa de León

Taquería El Gran Abanico

Taquería El Paisa

Taquería Los Parados

Lotti

Taco Tasting Room

Xuna

Recomendados por la Guía Michelin Nuevo León 2026

Fonda San Francisco

Jabalina

Tacos "El Compadre"

Tacos Piedra 1

Vernáculo

Casa El Hidalgo (nuevo ingreso)

Recomendados por la Guía Michelin Oaxaca 2026

Adamá

Alfonsina

Almoraduz

Almú

Ancestral Cocina Tradicional

Asador Bacanora Oaxaca

Atarraya

Barbacoa Obispo Cocina Rural

Brio

Casa Oaxaca El Restaurante

Criollo

Crudo

Itanoní

Nois

Teocintle Tika'aya

Zandunga

Aguamarga (nuevo ingreso)

Glou Glou (nuevo ingreso)

Vianda (nuevo ingreso)

Recomendados por la Guía Michelin Baja California 2026

Bruma Wine Garden

Deckman's En El Mogor

El Paisa

Envero En El Valle

Kous Kous

Madre

Manzanilla

Misión 19

Ophelia

Oryx

Primitivo

Restaurante Amores

Restaurante Punta Morro

Tacos El Franc

Tacos Marco Antonio

Tacos Mi Ranchito El Fénix

Taquería La Principal

Amapola (nuevo ingreso)

Comal Restaurante (nuevo ingreso)

Fireside (nuevo ingreso)

Recomendados por la Guía Michelin Baja California Sur 2026

Acre

Al Pairo At Solaz

Árbol

Benno

CarbónCarbón

Comal

Dūm

Límo Heritage Kitchen At Suelo Sur

Los tres gallos

Lumbre

Manta

Mezcal

Nao

Omakai

Oystera

Ruba's Bakery

Tenoch by Paradero Todos Santos

Nemi (nuevo ingreso)





















Información en desarrollo...

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