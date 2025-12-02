La Guía Michelin lleva más de 125 años siendo un referente de calidad y excelencia en el mundo de la gastronomía y la hospitalidad. Su legado empezó con las Estrellas Michelin en 1926, distinción exclusiva de algunos de los mejores restaurantes del mundo; y se expandió los hoteles en 2024 con las Llaves Michelin.

Para este 2026, La Guía Michelin anuncia su nueva distinción: Uvas Michelin, y en Menú te contamos todo lo que se sabe hasta el momento.

El vino y la Guía Michelin

Aunque así lo parezca, este no es el primer acercamiento de la afamada guía en el mundo del vino. Desde el 2004, Groupe Michelin cuenta con múltiples recomendaciones de vino para maridaje. Asimismo, y desde el 2019, le Guía Michelin lleva a cabo los Michelin Sommelier Awards, en donde reconoce y premia a los expertos de esta industria.

Las Uvas Michelin son el siguiente paso lógico tras “dirigir a los amantes del vino a algunas de las mejores mesas en más de 70 destinos y los hoteles más elegantes del mundo”, menciona Gwendal Poullennec, Director Internacional de la Guía Michelin.

Foto: Unsplash.

Las Uvas Michelin

Más que una distinción, este nuevo capítulo en la historia de la Guía Michelin pretende, según palabras de su Director Internacional, fungir como un referente tanto para los “principiantes curiosos” como para los “apasionados expertos”.

Con respecto a esta distinción, la Guía Michelin comparte que no pretende simplemente premiar a los viñedos, sino, por encima de todo, reconocer a las mujeres y hombres que les dan vida.

Foto: Unsplash.

Las Uvas Michelin serán una forma de dar visibilidad a las técnicas transmitidas de generación en generación, pero también de compartir practicas contemporáneas e innovadoras.

¿Cómo se otorgarán las Uvas Michelin?

Como sucede con las Estrellas y Llaves, esta distinción tendrá 3 categorías:

3 Uvas: “Productores excepcionales”

2 Uvas: “Excelentes productores que se destacan entre sus semejantes y región por su cualidad y consistencia”

1 Uva: “Muy buenos productores distinguidos por el carácter y estilo de sus vinos”

Del mismo modo, las Uvas Michelin contarán con una “Selección” de productores confiables que destacan por sus vinos bien hechos y ofrecer una experiencia de calidad.

Foto: Unsplash.

Y, desde luego, el proceso de selección de esta nueva distinción estará a pegado a los valores fundamentales de excelencia e independencia que caracterizan a la Guía Michelin. Las Uvas Michelin serán otorgadas de acuerdo con 5 criterios:

Calidad agrónoma: Se evaluará la calidad del suelo, balances de las cepas de vid, y el cuidado de estas.

Dominio técnico: Igualmente, se tomarán en cuenta las habilidades técnicas del proceso de elaboración del vino; priorizando los vinos bien desarrollados que reflejen las variedades de la vid sin defectos evidentes.

Identidad: Se resaltará a los productores cuyos vinos expresen la personalidad, el sentido de pertenencia, y la cultura detrás de su elaboración.

Balance: Se evaluará la armonía de la acides, los taninos, el roble, al alchohol, y el dulzor.

Consistencia: Los vinos serán evaluados en múltiples etiquetas para asegurarse de que la calidad sea consistente, pues la Guía Michelin pretende revelar cuáles son los vinos cuya excelencia y profundidad incrementa con el paso del tiempo.

Foto: Unsplash.

¡No te puedes perder este nuevo capítulo de la Guía Michelin! La primera selección de las Uvas Michelin se llevará a cabo en dos de las regiones productoras de vino más importante de Francia: Burgundy y Bordeaux.

