El Mexico Selection es la edición nacional de uno de los certámenes más importantes de vinos destilados y, por primera vez en su historia, cervezas artesanales. En esta novena edición, llevada a cabo en Chihuahua, se premiaron 288 bebidas con una medalla de plata, de oro o de gran oro.

En Menú, te contamos de las bebidas que fueron premiadas con los mayores galardones, del certamen, es decir, las revelaciones. Este reconocimiento se les da a los vinos, destilados y cervezas que destacan por su unicidad, su excepcional composición y ser, prácticamente, los representantes de cada categoría por su excelencia.

Vino Tinto

Revelaciones del México Selection by CMB 2025

De la reserva de la vinícola Puerta del Lobo, el "E60 2020", es un vino tranquilo criado en madera, es originario de Querétaro, un Blend compuesto de Malbec 34%, Merlot 33%, Tempranillo 33%.

Vino Blanco

Revelaciones del México Selection by CMB 2025

El "Invisible Reforzado Blanco 2024" de la vinícola Hilo Negro, ubicada en Valle de Guadalupe, Baja California es un vino blanco, tranquilo hecho 100% de Sauvignon blanc, sin crianza en madera. Despliega poderosas notas cítricas de pomelo y manzana verde que se van mezclando con elegantes notas minerales.

Vino Rosado

Revelaciones del México Selection by CMB 2025

El "Rose 2025" de la bodega Don Perfecto es un blend de Cabernet 45%, Syrah / Shiraz 45% y Tempranillo 10%. Se ubica en la región del Valle de Parras en el estado de Coahuila. Aromas a cáscara de toronja, frambuesa,ligeras notas de pan tostado y adornos de vainilla con sabor fresco, un ataque franco y equilibrado.

Vino Espumoso

Revelaciones del México Selection by CMB 2025

Se trata de un vino espumoso rosado, un Brut Rosé de la etiqueta "El Bajío Colección de México". Se trata de un espumoso de Querétaro con Pinot noir 70%, Chardonnay 15% y Ugni blanc 15%. El productor es Sala Vivé, de Freixenet de México.

Mezcal

Revelaciones del México Selection by CMB 2025

El Mezcal Artesanal Rancho de Quillo 2025 se destaca por ser un mezcal orgánico, producido por el Rancho la Laguinilla, en Puebla. Un mezcal artesanal joven, de 46° de alcohol y 100% de agave Mapisaga, del Maestro Mezcalero Bonifacio Galeana Torres.

Sotol

Revelaciones del México Selection by CMB 2025

Como no podía ser de otra manera, se destacó a la bebida espirituosa de Chihuahua, el Sotol. De fermentación en tinas de madera y cocido en hornos de piedra "Sotol Peña Blanca" es un destilado de 51% de alcohol producido en la región de Aldama.

Cerveza Artesanal

Revelaciones del México Selection by CMB 2025

Cervecería ancestrus, la primera Cervecería Artesanal de Cd. Cuauhtémoc, produce "Shica de humo", una cerveza artesanal de 4.7% de alcohol, la primer revelación de cerveza en este certamen.

Hidromiel

Revelaciones del México Selection by CMB 2025

Hydrixir Brewing produce "Maple", una hidromiel tipo "Mead" artesanal de 11.6% vol. de alcohol. Se elabora a partir de miel, agua y la fermentación. Dependiendo del proceso, libera aromas frutaes, florales o hasta recuerdos a vino.

Resultados del México Selection 2025 en Chihuahua

En números, el México Selection by CMB 2025, llevado a cabo en Chihuahua, brindó:

25 medallas de gran oro , de las cuales 8 son revelaciones.

, de las cuales 8 son revelaciones. 190 medallas de oro .

. 73 medallas de plata.

Del estado anfitrión, se premiaron 11 cervezas artesanales, poniendo en alto a la comunidad cervecera artesanal de Chihuahua. Consulta cada uno de los resultados en la página oficial del México Selection.

