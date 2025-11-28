Has probado el agua de piña, ¿pero sabías que también se puede hacer agua con su cascara? ¡Y no tiene nada que ver con el tepache! Hoy en Menú te contamos qué beneficios tiene tomar agua de cascara de piña.

¿El agua de cáscara de piña es lo mismo que el tepache?

¡No! Como bien menciona Pati Jinich en su blog de cocina, el tepache es una bebida fermentada casera. Mientras que el agua de cascara de piña no pasa por un proceso de fermentación.

Además, en la preparación del tepache se suele utilizar toda la piña. Por otro lado, el agua de cáscara de piña es una opción para aprovechar lo que generalmente se desecha y no debe ser fermentado, por lo que es más fácil de hacer.

Foto: Unsplash.

Beneficios del agua de cascara de piña

De acuerdo con el blog de recetas Peru Delights, el gua de cascara de piña es un diurético natural que, entre otras cosas, “te ayudará a desincharte depués de la fiesta”, pero eso no es todo.

Tatiana Zanin, Nutricionista, menciona que tomar agua de cáscara de piña tiene muchos beneficios que van más allpa de sus propiedades antiinflamatorias, como:

Fortalecer el sistema inmunológico

Mejorar la digestión

Ayudar a perder peso

Además, el agua de cascara de piña también tiene propiedades antioxidantes, cicatrizantes, e inmunomoduladoras.

Debido a su contenido de bromelina, el agua de cascara de piña descompone las proteínas por lo que puede sentarte de maravilla después de una cena particularmente pesada.

Su alto contenido de vitamina C, aumenta las defensas de tu organismo y disminuye el riesgo de contraer infecciones virales.

La Dra. Zanin, también hace énfasis en el aporte de triptófano del agua de cáscara de piña, pues es un aminoácido necesario para la producción de serotonina.

¿Cómo se hace el agua de cascara de piña?

Y para que tú también disfrutes de todos los beneficios del agua de cascara de piña, aquí te dejamos el paso a paso para que la prepares en casa, tal como se compartió en el libro Detox Juicing 3-Day, 7-Day, and 14-Day Cleanses for Your Health and Well-Being. ¡Toma nota!

Ingredientes

1 piña madura

2 ramitas de canela

4 clavos de olor

4 semillas de pimienta gorda

8 tazas de agua

Foto: Imagen generada con AI.

Preparación

Pela la piña. Guarda la pulpa para comerla más tarde.

Pon la cáscara en una olla junto con la canela, clavos y pimienta.

Agrega el agua y lleva a ebullición. Baja el fuego y cocina, a medio tapar durante 40 minutos.

Espera a que se enfríe en la olla.

Cuela el agua y desecha las cáscaras y las especias.

Vierte el agua de piña en una jarra y tómala durante el día.

