No hay nada mejor para el clima frío que un atole caliente. De entre todas las muchas versiones que existen de esta bebida tradicional, el que se prepara con galletas se ha ganado un lugar especial por ser una opción casera, práctica y llena de sabor.

¿Quieres aprender a elaborarlo? En Menú te compartimos la receta con los ingredientes y cantidades exactas.

El toque dulce y reconfortante distingue al atole de galleta. Foto: Freepik

Leer también 3 postres con leche para hacer en casa

¿Qué es el atole de galleta?

Considerada como la bebida tradicional para la temporada de frío, el atole es una preparación espesa elaborada a base de maíz cocido, molido y desleído en agua. Dependiendo de la región, se le agregan otros ingredientes para otorgarle un sabor dulce o ligeramente ácido.

El ingrediente principal, que da nombre a cada variante, se muele o tritura para integrarse por completo en la bebida; posteriormente se endulza con piloncillo, azúcar o miel. Se consume calientito para, precisamente, entrar en calor.

En el caso del atole de galleta, se trata de una versión en la que la cremosidad y la textura crujiente se combinan. Además, gracias a sus ingredientes, se convierte en una fuente de energía y más si se compaña con otros alimentos saciantes.

Las galletas pueden transformar al atole en tu bebida favorita. Foto: Freepik

Receta para hacer atole de galleta

En esta receta, la galleta más utilizada suele ser la de tipo María, pues se integra fácilmente con la fécula y aporta un sabor suave, poco empalagoso.

Dichas galletas, elaboradas con harina de trigo, azúcar, sal y mantequilla, son populares en los hogares mexicanos no solo para disfrutarse solas, sino también como base para numerosos postres.

Así que incluirlas en un atole es una manera sencilla y deliciosa de darles un nuevo uso. A continuación, te decimos cómo:

Ingredientes

2 litros de leche

1 paquete de galletas María

2 rajas de canela

1 litro de agua

3 cucharadas de fécula de maíz

1 cucharada de esencia de vainilla

1/4 de taza de azúcar (o al gusto)

Procedimientos

En una olla, calienta la leche junto con las rajas de canela y el azúcar hasta que comience a soltar vapor.

Mientras tanto, tritura las galletas María hasta obtener un polvo fino. Reserva.

En otra olla, mezcla el litro de agua fría con la fécula de maíz y las galletas trituradas. Revuelve hasta que no queden grumos.

Vierte esta mezcla sobre la leche caliente y cocina a fuego medio durante 9 minutos, moviendo constantemente hasta que espese.

Añade la esencia de vainilla y prueba para ajustar el nivel de azúcar o vainilla según tu preferencia.

Sirve caliente y disfruta.

Las galletas trituradas son la base que distingue a este tipo de atole. Foto: Freepik

Durante la época de frío, el atole de galleta se convierte en una bebida cálida para acompañar tus mañanas y noches.

Leer también Tips para elegir la mejor leche, según Profeco

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters