Durante los meses de frío, se antoja algo dulce para acopañar una bebida caliente y quizá ver tu película favorita.

Hoy en , te compartimos cuatro recetas lecheras para la hora del postre. Se trata de un pastel y malteada de la chef Denisse Wurts; un arroz del chef Aquiles Chávez; y un pan francés del chef Francisco Molina. ¡Toma nota!

¿Qué postres con leche se pueden hacer en casa?

Pan francés relleno

Ingredientes

  • 4 huevos
  • ½ taza de leche
  • 1 cucharada de esencia de vainilla
  • 8 rebanadas de pan de caja
  • 90 g de queso crema
  • 8 fresas rebanadas
  • 3 cucharadas de mantequilla
  • ¼ de taza de azúcar
  • 1 cucharada de canela en polvo
  • Frutos rojos, al gusto

Preparación

  • 1. Bate los huevos con la leche y la esencia de vainilla.
  • 2. Unta las rebanadas de pan con 1 cucharada de queso crema.
  • 3. Distribuye las fresas sobre la mitad de las rebanadas y cúbrelas con las rebanadas restantes.
  • 4. Calienta la mantequilla en un sartén a fuego medio.
  • 5. Sumerge 1 de los panes rellenos en la mezcla de huevo y leche por unos segundos, sácalo y cocínalo en el sartén por 2 minutos de cada lado o hasta que se dore ligeramente.
  • 6. Retíralo del sartén y repite la operación con los panes rellenos restantes.
  • 7. Mezcla en un recipiente el azúcar con la canela y pasa los panes aún calientes.
  • 8. Córtalos por la mitad, sírvelos y acompáñalos con los frutos rojos.
Foto: Unsplash.
Pastel de tres leches

Ingredientes

Para el bizcoho
  • 6 huevos
  • 200 g de azúcar
  • 160 g de harina de trigo
  • 1 cdita. de polvo de hornear
  • 1 cdita. de vainilla
Para la mezcla de las tres leches
  • 1 lata de leche condensada
  • 1 lata de leche evaporada
  • 1 taza leche entera
Para la crema batida
  • 1 taza de crema para batir
  • 3 cdas. de azúcar glass
Foto: Unsplash.
Preparación

Para el bizcoho
  • 1. Precalienta el horno a 180°C (350°F).
  • 2. Separa las claras y las yemas de los huevos.
  • 3. Bate las claras hasta que estén a punto de nieve.
  • 4. Agrega el azúcar poco a poco, batiendo constantemente.
  • 5. Añade las yemas una a una, luego la vainilla.
  • 6. Incorpora la harina y el polvo de hornear suavemente con movimientos envolventes.
  • 7. Vierte la mezcla en un molde engrasado y hornea por 25–30 minutos, o hasta que al insertar un palillo, este salga limpio.
  • 8. Deja enfriar unos minutos y pincha el bizcocho por toda la superficie con un tenedor.

Para preparar la mezcla de leches

  • 1. Mezcla la leche condensada, leche evaporada y la leche entera.
  • 2. Vierte la mezcla poco a poco sobre el bizcocho aún tibio, dejando que la absorba completamente.
Para la crema y decoración
  • 1. Bate la crema fría con el azúcar hasta que forme picos suaves.
  • 2. Cubre el bizcocho con la crema batida y decora con frutos rojos.

Arroz con leche asturiano

Ingredientes

  • 500 g de arroz arborio
  • 3 l de leche entera
  • 2 rajas de canela
  • 1 l de agua
  • La ralladura de una naranja
  • 50 g de mantequilla sin sal
  • 200 ml de crema para batir
  • 200 g de azúcar
  • 15 ml. de licor de anís
  • Canela en polvo, al gusto

Preparación

  • 1. Coloque en una cacerola extendida, a fuego medio, la leche entera, la canela en raja, el agua, la ralladura de naranja, la mantequilla y la crema para batir.
  • 2. Cuando empiece a hervir, agrega el arroz a la cacerola, baje el fuego al mínimo y remueva constantemente para que no se pegue el arroz.
  • 3. Ya que el arroz esté medio cocido, añada el azúcar, el licor de anís, tape y deje cocinar a baja temperatura por 15 minutos.
  • 4. Una vez cocido el arroz, sirva en un tazón y decore con canela en polvo.

