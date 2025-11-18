Durante los meses de frío, se antoja algo dulce para acopañar una bebida caliente y quizá ver tu película favorita.

Hoy en Menú, te compartimos cuatro recetas lecheras para la hora del postre. Se trata de un pastel y malteada de la chef Denisse Wurts; un arroz del chef Aquiles Chávez; y un pan francés del chef Francisco Molina. ¡Toma nota!

¿Qué postres con leche se pueden hacer en casa?

Pan francés relleno

Ingredientes

4 huevos

½ taza de leche

1 cucharada de esencia de vainilla

8 rebanadas de pan de caja

90 g de queso crema

8 fresas rebanadas

3 cucharadas de mantequilla

¼ de taza de azúcar

1 cucharada de canela en polvo

Frutos rojos, al gusto

Preparación

1. Bate los huevos con la leche y la esencia de vainilla.

2. Unta las rebanadas de pan con 1 cucharada de queso crema.

3. Distribuye las fresas sobre la mitad de las rebanadas y cúbrelas con las rebanadas restantes.

4. Calienta la mantequilla en un sartén a fuego medio.

5. Sumerge 1 de los panes rellenos en la mezcla de huevo y leche por unos segundos, sácalo y cocínalo en el sartén por 2 minutos de cada lado o hasta que se dore ligeramente.

6. Retíralo del sartén y repite la operación con los panes rellenos restantes.

7. Mezcla en un recipiente el azúcar con la canela y pasa los panes aún calientes.

8. Córtalos por la mitad, sírvelos y acompáñalos con los frutos rojos.

Foto: Unsplash.

Pastel de tres leches

Ingredientes

Para el bizcoho

6 huevos

200 g de azúcar

160 g de harina de trigo

1 cdita. de polvo de hornear

1 cdita. de vainilla

Para la mezcla de las tres leches

1 lata de leche condensada

1 lata de leche evaporada

1 taza leche entera

Para la crema batida

1 taza de crema para batir

3 cdas. de azúcar glass

Foto: Unsplash.

Preparación

Para el bizcoho

1. Precalienta el horno a 180°C (350°F).

2. Separa las claras y las yemas de los huevos.

3. Bate las claras hasta que estén a punto de nieve.

4. Agrega el azúcar poco a poco, batiendo constantemente.

5. Añade las yemas una a una, luego la vainilla.

6. Incorpora la harina y el polvo de hornear suavemente con movimientos envolventes.

7. Vierte la mezcla en un molde engrasado y hornea por 25–30 minutos, o hasta que al insertar un palillo, este salga limpio.

8. Deja enfriar unos minutos y pincha el bizcocho por toda la superficie con un tenedor.

Para preparar la mezcla de leches

1. Mezcla la leche condensada, leche evaporada y la leche entera.

2. Vierte la mezcla poco a poco sobre el bizcocho aún tibio, dejando que la absorba completamente.

Para la crema y decoración

1. Bate la crema fría con el azúcar hasta que forme picos suaves.

2. Cubre el bizcocho con la crema batida y decora con frutos rojos.

Arroz con leche asturiano

Ingredientes

500 g de arroz arborio

3 l de leche entera

2 rajas de canela

1 l de agua

La ralladura de una naranja

50 g de mantequilla sin sal

200 ml de crema para batir

200 g de azúcar

15 ml. de licor de anís

Canela en polvo, al gusto

Preparación

1. Coloque en una cacerola extendida, a fuego medio, la leche entera, la canela en raja, el agua, la ralladura de naranja, la mantequilla y la crema para batir.

2. Cuando empiece a hervir, agrega el arroz a la cacerola, baje el fuego al mínimo y remueva constantemente para que no se pegue el arroz.

3. Ya que el arroz esté medio cocido, añada el azúcar, el licor de anís, tape y deje cocinar a baja temperatura por 15 minutos.

4. Una vez cocido el arroz, sirva en un tazón y decore con canela en polvo.

