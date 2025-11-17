Cada vez falta menos para comenzar el Guadalupe-Reyes. Los amantes del buen comer ya se preparan para disfrutar este maratón de comida y una de sus principales paradas es el Festival Rosca de Reyes 2026.

Hoy en Menú te contamos todo lo que habrá en este festejo glotón, que promete reunir las mejores muestras de pan y hasta de cacao mexicano.

El Festival Rosca de Reyes 2026 será un encuentro para los glotones y amantes del pan. Foto: Freepik

¿Cuál es el origen de la rosca de Reyes?

La rosca de Reyes es más que un simple postre: guarda años de tradición y un simbolismo trascendental en la festividades navideñas. De acuerdo con un artículo de UNAM Global, sus orígenes son romanos.

Con el aumento del poder de la Iglesia católica, el significado de este pan se transformó y comenzó a popularizarse primero en Francia y luego en España; posteriormente llegó a México con una variante que se acerca a la que conocemos en la actualidad.

Pero más allá de su delicioso sabor, la rosca de Reyes simboliza la búsqueda del Niño Jesús por los Reyes Magos. Por tal motivo es común consumirla en las vísperas de Navidad y con mayor énfasis el día 6 de enero.

¿Qué habrá en el Festival Rosca de Reyes 2026 de CDMX?

Debido a su importancia en las tradiciones del país, el "Festival Rosca de Reyes 2026: Café, cacao y chocolate mexicano" de la Ciudad de México llega como antesala a la conmemoración más feliz y juguetona del año.

Este evento ofrecerá la oportunidad de degustar variedades de la rosca de Reyes: desde las tradicionales y rellenas hasta opciones veganas y propuestas “sorpresa”, para los paladares que se consideran arriesgados.

También habrá demostraciones de café, cacao y chocolate mexicano. Y es que no hay mejor complemento para este tipo de pan que una bebida caliente y, sobre todo, para combatir la temporada de frío.

Otras actividades que los asistentes encontrarán son: expositores gourmet, regalos navideños y dinámicas para disfrutar en familia, especialmente pensadas para los más pequeños, quienes forman parte fundamental del Día de Reyes.

El Festival Rosca de Reyes 2026 contará con actividades para niñas y niños. Foto: Pexels

¿Cuándo será el Festival Rosca de Reyes: Café, cacao y chocolate mexicano?

¡Planea con tiempo tu visita! El Festival Rosca de Reyes 2026: Café, cacao y chocolate mexicano se llevará a cabo el sábado 3 y domingo 4 de enero, en un horario de 11:00 a 19:00 horas.

La cita será en el Huerto Roma Verde, ubicado en Jalapa 234, Centro Urbano Presidente Juárez, Roma Sur, Cuauhtémoc, CDMX. Dicho espacio comunitario y al aire libre se distingue por una cafetería, jardín urbano y oferta de actividades socioambientales.

Aunque la entrada será gratis, se recomienda llevar efectivo para aprovechar la venta de roscas especiales, bebidas y otras propuestas gastronómicas dentro del festival. ¿Ya sabes con quién vas a ir?

La tradición de la Rosca de Reyes se expande con chocolate mexicano y café local en CDMX. Foto: Freepik

