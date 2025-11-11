Cada 11 de noviembre se celebra el Día del Brownie, un postre que ha trascendido generaciones y fronteras por su sabor reconfortante, su textura suave y ese equilibrio entre lo intenso del chocolate y la delicadeza de lo dulce.

Este día invita a reconocer la importancia de los postres que nos acompañan en momentos cotidianos, celebraciones, sobremesas o tardes de café: esos pequeños placeres que reconfortan y se disfrutan sin prisa. Hoy en Menú, te compartimos nuestros lugares favoritos para comer brownies en CDMX.

Soul

“El clásico de la Roma”, como el lugar mismo se etiqueta es un imperdible para este Día del Brownie. Tienen muchas opciones para desayunar y comer.

Entre hamburguesas y buena bebida, los brownies de soul destacan por su textura y sabor que se complementan de maravilla con el helado de vainilla que los acompaña.

IG: @soullaroma

Dirección: Tabasco 101, Roma Nte., Cuauhtémoc, CDMX

Manū Bocado Libanés

Manū Bocado Libanés es un espacio que celebra la cocina del Medio Oriente con un enfoque fresco y artesanal.

Para este Día del Brownie, Manū presenta uno de sus postres más especiales: Brownie sin gluten de camote rostizado y chocolate mexicano 80%, elaborado en casa y terminado con pétalos de rosa y pistaches tostados.

Una versión diferente, profunda en sabor, suave en textura y pensada para quienes buscan opciones más nobles sin renunciar al disfrute. En Manū, todo se hornea en casa: desde panes y galletas hasta los pequeños detalles que hacen de cada plato una experiencia cuidada.

Para acompañarlo, cuentan con excelentes opciones de café de especialidad, además de tés e infusiones que complementan el carácter aromático del brownie.

Foto: Cortesía.

IG: @manumanu.mx

Dirección: Río Guadalquivir 58, Col. Cuauhtémoc, CDMX, y Benjamín Hill 211 esquina Saltillo, Condesa, CDMX

Elena 147

Suaves, densos y con ese equilibrio perfecto entre lo dulce y lo intenso del cacao, los brownies de Elena 147 son un imperdible para celebrar este día.

Elaborados con ingredientes de calidad y el toque casero que caracteriza a este acogedor espacio en la Condesa, son el antojo ideal para acompañar un café, alguna bebida de especialidad para compartir o simplemente consentirte.

Foto: Cortesía.

IG: @elena147_mx

Dirección: Av. Tamaulipas 149, Hipódromo Condesa, Cuauhtémoc, CDMX

Malika Brownies

Si, por otro lado, eres de los que prefiere celebrar en casa, el Día del Brownie para nada te va a decepcionar. Malika Brownies es un lugar especializado en la elaboración de brownies.

Todos sus brownies son elaborados con dedicación y atención al detalle, desde su textura balanceada, hasta sus creativos y bonitos diseños.

Lo ideal, es hacer tu pedido con un día de anticipación, pero hacen envíos el mismo día en la CDMX, así que pide los tuyos cuanto antes.

IG: @malikabrowniesmx

Beba Gourmet

Igualmente, el lugar que ganó un Record Guinness en 2024 por la rosca de reyes más grande del mundo, también tiene una excelente oferta de brownies.

Uno de los favoritos es el brownie de Conejito Turín con café, pero sus blondies también son toda una delicia. ¡Y puedes ir directo a la sucursal!

IG: @bebagourmet

Dirección: Av. 611 101, San Juan de Aragón, Gustavo A. Madero, CDMX

