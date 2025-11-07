Toda dieta balanceada, además de desayuno, comida, y cena; incluye snacks pues lo importante no siempre es comer en menos cantidad, sino comer más sano.

Ello implica evitar frituras o carbohidratos en exceso, para ello, se recomienda optar por snacks saludables que sacien tus antojos entre comidas. Hoy en Menú te compartimos la receta de unos snacks saludables, recomendados por Profeco, que son perfectos para disfrutar con todos los integrantes de la familia.

¿Cuántas veces al día se debe comer?

Existe la creencia de que lo ideal es comer varias veces al día, pero en porciones pequeñas para acelerar el metabolismo. Sin embargo, de acuerdo con Healthline, eso es un mito.

De hecho, según datos de Healthline y Dr. Stretch Studio, no hay una cantidad exacta generalizada de comidas que debes dar al día, o de las calorías que se deben consumir en total.

Lo correcto, informan, es comer cuando tienes hambre, dejar de comer cuando te sientes satisfecho, y repetir el proceso todos los días. Y, en caso de que busques lograr objetivos específicos con tu dieta, siempre consultar a un nutriólogo antes de hacer cambios significativos en tu alimentación.

¿Cómo hacer snacks saludables en casa?

A continuación, te dejamos las recetas de snacks saludables que recomienda Profeco para los “consuminis”. Son tan sencillas que incluso pueden hacerlas los pequeños de la casa, aunque siempre bajo supervisión de un adulto.

Fruta crujiente (4 porciones)

Ingredientes

3 guayabas en cubos

1 taza de uvas cortadas a la mitad

1 taza de fresas en láminas

3 cucharadas de pepitas de calabaza

5 cucharaditas de semillas de girasol o cacahuates

Jugo de limón al gusto

Chile piquín al gusto

Preparación

1. En un tazón grande mezcla las frutas, añade jugo de limón y chile piquín al gusto.

2. Agrega las pepitas y las semillas de girasol o los cacahuates.

3. ¡Disfruta!

Barritas de frutos rojos (4 porciones)

Ingredientes

2 plátanos

1 taza de avena en hojuelas

1 cucharadita de canela en polvo

1 cucharadita de extracto de vainilla

1 taza de frutos rojos

50 g de chocolate

Preparación

1. Machaca los plátanos con un tenedor. Después, agrega la avena, la canela, el extracto de vainilla y mezcla muy bien.

2. Extiende la preparación en un molde cuadrado. Pide ayuda a mamá o papá para que la metan al horno a 180º C durante 10 minutos.

3. Mientras se hornea, tritura los frutos rojos con un tenedor y pide ayuda para derretir el chocolate a baño maría.

4. Cuando la avena esté lista, pide a tu mamá o papá que la saquen del horno y te ayuden a cortarla en cuatro porciones.

5. Sobre cada barrita, coloca una porción de frutos rojos y chocolate. Luego, déjalo enfriar hasta que se endurezca.

6. ¡Disfruta!

