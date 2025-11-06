Más Información

¡Estamos a la mitad del otoño! Para aprovechar mejor esta temporada preinvernal, no hay nada mejor que la comida. Por eso, esta vez, en , te pasamos 4 recetas fáciles de hacer en casa, preparadas con ingredientes de temporada.

Calabaza en tacha. Foto: iStock
Calabaza en tacha

Ingredientes

  • 1 kilo de calabaza de castilla o mantequilla, cortada en trozos
  • 2 litros de agua
  • 2 conos de piloncillo grandes
  • 1 raja de canela
  • 5 clavos de olor
  • Cardamomo al gusto
  • 3 piezas de anís estrella
  • 1 naranja en rodajas

Procedimiento

  1. Calentar el agua y disolver los conos de piloncillo junto con la canela, los clavos, el cardamomo, el anís estrella y las rodajas de naranja.
  2. Cortar la calabaza en trozos grandes y agregar al almíbar. Dejar hervir hasta que esté cocida (sabrás que está lista cuando clavas un cuchillo y sale con facilidad)
Papadzules. Foto: iStock
Papadzules

Ingredientes

  • 12 tortillas de maíz
  • 12 huevos cocidos

Salsa de jitomate

  • ¼ cebolla
  • 1 diente de ajo
  • 4 jitomates
  • 1 chile habanero
  • Sal

Salsa de Pepita Verde

  • 1 taza de pepita de calabaza
  • Epazote al gusto
  • 2 tomates verdes
  • ¼ de cebolla
  • ½ taza de agua
  • Aceite vegetal
  • Sal

Procedimiento

  1. Hacer la salsa de jitomate: asar los jitomates, la cebolla, el ajo y el chile habanero. Licuar y freír en una cacerola con aceite.
  2. Para la salsa de pepita: en un comal caliente, tostar las pepitas hasta que queden doradas.
  3. Licuar con el tomate, el epazote, la cebolla y agua. Freír en otra cacerola con aceite vegetal y sazonar con sal. Reservar.
  4. Armar los papadzules: sofreír las tortillas y rellenar con el huevo cocido picado.
  5. Bañar con la salsa de jitomate y coronar con la de pepita.

Puré de camote. Foto: iStock
Puré de camote

Ingredientes:

  • 2 camotes medianos
  • 2 litros de leche
  • 1 litro de agua
  • 4 Cucharadas de mantequilla
  • El jugo de 2 naranjas
  • Ralladura de naranja

Procedimiento:

  1. Cortar los camotes en rodajas y cocerlos en leche con agua hasta que estén blandos.
  2. Calentar una sartén con mantequilla y pasar los camotes ahí. Agregar el jugo de naranja, la ralladura y esperar a que se evapore todo el líquido.
  3. Sazonar con sal y servir.
Dulce de guayaba y tejocote. Foto: iStock
Dulce de tejocote y guayaba

Ingredientes

  • 1 kilo de tejocotes
  • ½ kilo de guayabas
  • ½ kilo de azúcar
  • 1 litro de agua
  • 2 rajas de canela
  • Anís estrella al gusto

Procedimiento

  1. Quitar la piel y las semillas a los tejocotes, partir a la mitad o en cuartos.
  2. Pelar las guayabas y partirlas en cuartos.
  3. En una cacerola, disolver el azúcar en el agua y agregar la canela y el anís estrella.
  4. Incorporar las frutas y hervir hasta que se suavicen.
  5. Servir.

