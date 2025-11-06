Más Información
¡Estamos a la mitad del otoño! Para aprovechar mejor esta temporada preinvernal, no hay nada mejor que la comida. Por eso, esta vez, en Menú, te pasamos 4 recetas fáciles de hacer en casa, preparadas con ingredientes de temporada.
Calabaza en tacha. Foto: iStock
Calabaza en tacha
Ingredientes
- 1 kilo de calabaza de castilla o mantequilla, cortada en trozos
- 2 litros de agua
- 2 conos de piloncillo grandes
- 1 raja de canela
- 5 clavos de olor
- Cardamomo al gusto
- 3 piezas de anís estrella
- 1 naranja en rodajas
Procedimiento
- Calentar el agua y disolver los conos de piloncillo junto con la canela, los clavos, el cardamomo, el anís estrella y las rodajas de naranja.
- Cortar la calabaza en trozos grandes y agregar al almíbar. Dejar hervir hasta que esté cocida (sabrás que está lista cuando clavas un cuchillo y sale con facilidad)
Papadzules. Foto: iStock
Papadzules
Ingredientes
- 12 tortillas de maíz
- 12 huevos cocidos
Salsa de jitomate
- ¼ cebolla
- 1 diente de ajo
- 4 jitomates
- 1 chile habanero
- Sal
Salsa de Pepita Verde
- 1 taza de pepita de calabaza
- Epazote al gusto
- 2 tomates verdes
- ¼ de cebolla
- ½ taza de agua
- Aceite vegetal
- Sal
Procedimiento
- Hacer la salsa de jitomate: asar los jitomates, la cebolla, el ajo y el chile habanero. Licuar y freír en una cacerola con aceite.
- Para la salsa de pepita: en un comal caliente, tostar las pepitas hasta que queden doradas.
- Licuar con el tomate, el epazote, la cebolla y agua. Freír en otra cacerola con aceite vegetal y sazonar con sal. Reservar.
- Armar los papadzules: sofreír las tortillas y rellenar con el huevo cocido picado.
- Bañar con la salsa de jitomate y coronar con la de pepita.
Puré de camote. Foto: iStock
Puré de camote
Ingredientes:
- 2 camotes medianos
- 2 litros de leche
- 1 litro de agua
- 4 Cucharadas de mantequilla
- El jugo de 2 naranjas
- Ralladura de naranja
Procedimiento:
- Cortar los camotes en rodajas y cocerlos en leche con agua hasta que estén blandos.
- Calentar una sartén con mantequilla y pasar los camotes ahí. Agregar el jugo de naranja, la ralladura y esperar a que se evapore todo el líquido.
- Sazonar con sal y servir.
Dulce de guayaba y tejocote. Foto: iStock
Dulce de tejocote y guayaba
Ingredientes
- 1 kilo de tejocotes
- ½ kilo de guayabas
- ½ kilo de azúcar
- 1 litro de agua
- 2 rajas de canela
- Anís estrella al gusto
Procedimiento
- Quitar la piel y las semillas a los tejocotes, partir a la mitad o en cuartos.
- Pelar las guayabas y partirlas en cuartos.
- En una cacerola, disolver el azúcar en el agua y agregar la canela y el anís estrella.
- Incorporar las frutas y hervir hasta que se suavicen.
- Servir.
