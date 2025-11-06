¡Estamos a la mitad del otoño! Para aprovechar mejor esta temporada preinvernal, no hay nada mejor que la comida. Por eso, esta vez, en Menú, te pasamos 4 recetas fáciles de hacer en casa, preparadas con ingredientes de temporada.

Leer también: Festival Sabor Es Morelos 2025: Fechas, sede, y actividades

Calabaza en tacha. Foto: iStock

Calabaza en tacha

Ingredientes

1 kilo de calabaza de castilla o mantequilla, cortada en trozos

2 litros de agua

2 conos de piloncillo grandes

1 raja de canela

5 clavos de olor

Cardamomo al gusto

3 piezas de anís estrella

1 naranja en rodajas

Procedimiento

Calentar el agua y disolver los conos de piloncillo junto con la canela, los clavos, el cardamomo, el anís estrella y las rodajas de naranja. Cortar la calabaza en trozos grandes y agregar al almíbar. Dejar hervir hasta que esté cocida (sabrás que está lista cuando clavas un cuchillo y sale con facilidad)

Papadzules. Foto: iStock

Papadzules

Ingredientes

12 tortillas de maíz

12 huevos cocidos

Salsa de jitomate

¼ cebolla

1 diente de ajo

4 jitomates

1 chile habanero

Sal

Salsa de Pepita Verde

1 taza de pepita de calabaza

Epazote al gusto

2 tomates verdes

¼ de cebolla

½ taza de agua

Aceite vegetal

Sal

Procedimiento

Hacer la salsa de jitomate: asar los jitomates, la cebolla, el ajo y el chile habanero. Licuar y freír en una cacerola con aceite. Para la salsa de pepita: en un comal caliente, tostar las pepitas hasta que queden doradas. Licuar con el tomate, el epazote, la cebolla y agua. Freír en otra cacerola con aceite vegetal y sazonar con sal. Reservar. Armar los papadzules: sofreír las tortillas y rellenar con el huevo cocido picado. Bañar con la salsa de jitomate y coronar con la de pepita.

Leer también: A qué temperatura se debe tomar el vino

Puré de camote. Foto: iStock

Puré de camote

Ingredientes:

2 camotes medianos

2 litros de leche

1 litro de agua

4 Cucharadas de mantequilla

El jugo de 2 naranjas

Ralladura de naranja

Procedimiento:

Cortar los camotes en rodajas y cocerlos en leche con agua hasta que estén blandos. Calentar una sartén con mantequilla y pasar los camotes ahí. Agregar el jugo de naranja, la ralladura y esperar a que se evapore todo el líquido. Sazonar con sal y servir.

Dulce de guayaba y tejocote. Foto: iStock

Dulce de tejocote y guayaba

Ingredientes

1 kilo de tejocotes

½ kilo de guayabas

½ kilo de azúcar

1 litro de agua

2 rajas de canela

Anís estrella al gusto

Procedimiento

Quitar la piel y las semillas a los tejocotes, partir a la mitad o en cuartos. Pelar las guayabas y partirlas en cuartos. En una cacerola, disolver el azúcar en el agua y agregar la canela y el anís estrella. Incorporar las frutas y hervir hasta que se suavicen. Servir.

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí:https://www.eluniversal.com.mx/newsletters