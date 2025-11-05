El festival gastronómico internacional “Sabor Es Morelos” lleva 14 años celebrando la cocina morelense y promoviendo el comercio local. Este 2025, “Sabor Es Morelos” contará con múltiples invitados que harán del evento algo inolvidable.

Hoy en Menú, te compartimos dónde y cuándo se llevará a cabo este encuentro gastronómico que no te vas a querer perder. ¡Ve apartando la fecha!

¿Por qué ir al festival gastronómico “Sabor Es Morelos”?

En esta edición de “Sabor Es Morelos”, participarán más de 100 expositores, entre restaurantes, cocineras tradicionales, y expositores. Además, se contará con la presencia de la Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo con su programa Orgullo Morelos, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (SEDAGRO), y Escuelas de Gastronomía.

¡Y eso no es todo! “Sabor Es Morelos” deleitará a los asistentes con la presencia de sus invitados de honor; Perú, Celaya, Jojutla, Xochitepec y Tlaltizapán que se suman con lo mejor de su gastronomía y cultura.

Foto: Flickr.

Desde luego, también se destaca la presencia de artistas morelenses, artesanos, emprendedores y productores de mezcal y arroz con denominación de origen.

Leer también: Lánzate al festival gastronómico Cuulinaria en Chihuahua

¿Dónde y cuándo será el festival gastronómico “Sabor Es Morelos”?

El próximo 06 y 07 de diciembre, Cuernavaca se vestirá de sabor, tradición y cultura con la 14° edición del Festival “Sabor Es Morelos”, uno de los eventos gastronómicos y culturales más importantes del estado.

Foto: Cortesía.

Con la participación de más de 60 restaurantes, productores locales, artesanos, talento artístico, escuelas de gastronomía y productores locales, el festival se llevará a cabo en el corredor gastronómico de la Avenida Hidalgo, en un horario de 10:00 a 20:00 horas.

¿Qué habrá en esta edición de “Sabor Es Morelos”?

Este año, Perú será el país invitado, trayendo una muestra de su reconocida gastronomía y rica herencia cultural, consolidando así los lazos entre ambas regiones, expresó la Directora General del Festival, Griselda Hurtado.

De igual manera, la ciudad de Celaya, Guanajuato, conocida como "la tierra dulce de México", participará como estado homenajeado, presentando su tradicional cajeta y su distinguida cartonería artística.

Además, los visitantes podrán degustar una gran variedad de platillos típicos, adquirir artesanías y disfrutar de la diversidad cultural de tres municipios morelenses: Jojutla, Xochitepec y Tlaltizapán.

Además de la oferta gastronómica, los asistentes podrán disfrutar de:

Productos del programa "Orgullo Morelos" de la Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo

Productos del campo morelense y productores de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario

Productores de mezcal y arroz con denominación de origen

Por segundo año consecutivo, un Pabellón de Arte Contemporáneo, donde artistas morelenses exhibirán sus obras.

Foto: Flickr.

Entre las actividades familiares que no te puedes perder en el festival “Sabor Es Morelos” destacan:

Recorrido con zanqueros el 06 de Diciembre a las 15:00 hrs

Función de teatro callejero “Navidad en familia” el 06 de Diciembre a las 17:00 hrs

Orquesta Cuernhavana Son el el 07 de Diciembre a las 15:00 hrs

Banda Infantil y Juvenil de Morelos el 07 de Diciembre a las 17:30 hrs

Leer también: Cuándo y dónde será el Café y Chocolate Fest 2025

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters