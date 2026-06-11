El Gobierno de la Ciudad de México dio a conocer que medio millón de personas acudieron a disfrutar del partido inaugural de la Copa del Mundo 2026 en distintos puntos de la capital.

Al Estadio Ciudad de México asistieron 80 mil personas nacionales y extranjeras, quienes disfrutaron, además del partido México-Sudáfrica, de diversas actividades culturales y artísticas dentro del perímetro denominado “Última Milla”.

Lee también Crónica: "Sí se pudo, sí se pudo"; miles de personas vivieron con intensidad la inauguración del Mundial en el Fan Fest del Zócalo

En una tarjeta informativa, la Secretaría de Gobierno de la CDMX precisó que se implementó un operativo interinstitucional con la participación de diversas dependencias capitalinas en el Fan Fest que se instaló en el Zócalo capitalino, el cual tuvo una asistencia de 100 mil personas; así como en todos los festivales futboleros que se instalaron en las alcaldías, en los que se registró una afluencia de 200 mil asistentes.

De acuerdo con la dependencia, en todas las sedes de los Festivales Futboleros y en el Zócalo, así como en el Ángel de la Independencia, donde se congregaron 120 mil aficionados, quienes fueron a celebrar los goles que anotó México, hubo presencia de personal de la Policía Auxiliar, Turística, y de las Subsecretarías de Operación Policial, y de Control de Tránsito de la SSC.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

[Publicidad]

JACL/cr