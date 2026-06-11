El Servicio de Transportes Eléctricos (STE) reportó que debido los actos vandálicos cometidos por manifestantes en instalaciones del Tren Ligero “El Ajolote”, que va por Calzada de Tlalpan, quienes buscaban ir a protestar al Estadio de la Ciudad de México durante la inauguración del Mundial, se suspendió este día el servicio para arreglar las instalaciones y garantizar que haya la seguridad a los usuarios.

Mediante un comunicado, el STE indicó que fueron arrojados objetos a las vías, ocasionando daños a las estaciones.

“Asimismo, se registró la ruptura de cristales y las mallas de seguridad fueron desprendidas y arrojadas a las vías del tren”, expuso.

Por lo que, ante los obstáculos en las vías del tren, el STE explicó que se decidió suspender el servicio y se ofrece como alternativa autobuses de la RTP y Metrobús desde el Estadio de la Ciudad de México y Cetram Huipulco para conectar con el Metro Tasqueña y el Metrobús Cañaverales.

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“Reanudaremos la marcha de los trenes cuando las condiciones de seguridad sean las adecuadas”, escribió en su cuenta de X.

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Hoy algunos manifestantes derribaron parte de la malla metálica que resguarda el paso del Tren Ligero. | Foto: Especial y Fabián Evaristo.

EL UNIVERSAL documentó que hoy algunos manifestantes derribaron parte de la malla metálica que resguarda el paso del Tren Ligero, en el tramo comprendido entre las estaciones Textitlán y El Vergel, mientras se retiraban del Estadio Ciudad de México.

Dificultades para la salida del partido

El cierre de toda la línea del Tren Ligero dificultó la salida de aficionados de las inmediaciones del Estadio Ciudad de México.

El STE informó que esta línea, que va de Tasqueña a Xochimilco, se mantiene cerrada porque no hay condiciones de seguridad adecuadas.

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Ante esto, se habilitó una corrida especial de RTP del Cetram Huipulco al Metro Tasqueña y otra hacia Xochimilco.

Las filas para abordar estas unidades, que cobran 50 pesos por persona, son enormes y parecieran no tener fin.

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Con información de Omar Díaz y Fabián Evaristo.

#MovilidadCDMX



Tren ligero



Personal ingresa a limpiar vías y retirar objetos arrojados, para poder reanudar el servicio lo más pronto posible pic.twitter.com/7RPVyA6ss3 — Servicio de Transportes Eléctricos CDMX (@STECDMX) June 11, 2026

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