Metrópoli | 11-06-26 | 17:34 | Actualizada | 11-06-26 | 17:34 |

El cierre de toda la línea del dificulta la salida de aficionados de las inmediaciones del .

El Servicio de Transportes Eléctricos () informo que esta línea, que va de Tasqueña a Xochimilco, se mantiene cerrada porque no hay condiciones de seguridad adecuadas.

Ante esto, se habilitó una corrida especial de RTP del Cetram Huipulco al Metro Tasqueña y otra hacia Xochimilco.

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Las filas para abordar estas unidades, que cobran 50 pesos por persona, son enormes y parecieran no tener fin.

En la zona se presenta lluvia moderada y hay alerta amarilla por posibilidad de granizo.

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vr/cr

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