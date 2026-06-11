El cierre de toda la línea del Tren Ligero dificulta la salida de aficionados de las inmediaciones del Estadio Ciudad de México.

El Servicio de Transportes Eléctricos (STE) informo que esta línea, que va de Tasqueña a Xochimilco, se mantiene cerrada porque no hay condiciones de seguridad adecuadas.

Ante esto, se habilitó una corrida especial de RTP del Cetram Huipulco al Metro Tasqueña y otra hacia Xochimilco.

Lee también Enfrentamiento entre policías y encapuchados deja lesionados durante marcha antimundialista en Tlalpan; hay al menos 3 detenidos

Las filas para abordar estas unidades, que cobran 50 pesos por persona, son enormes y parecieran no tener fin.

En la zona se presenta lluvia moderada y hay alerta amarilla por posibilidad de granizo.

[Publicidad]

vr/cr