Naucalpan, Méx.- Mexiquenses y mexicanos provenientes desde Cuautitlán Izcalli, Atizapán de Zaragoza, Ciudad de México y Acapulco, Guerrero, acudieron al Parque Naucalli, Naucalpan, para disfrutar de la transmisión de la inauguración del Mundial 2026 y el primer partido México vs Sudáfrica.

En medio de la naturaleza, sentados en el pasto y algunas bancas, familias, grupos de amigos y aficionados al fútbol se encuentran a la espera del primer encuentro.

Tlalnepantla tendrá transmisión del inicio del Mundial 2026

La Plaza Wichita, ubicada en la zona de Tenayo-Santa Cecilia, será una de las sedes donde se transmitirá la ceremonia inaugural y el partido México vs. Sudáfrica del Mundial 2026, al formar parte de los 14 “Destinos Futboleros” impulsados por el Gobierno del Estado de México.

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La inclusión de Tenayo-Santa Cecilia dentro de este programa estatal ocurre debido a que Tenayuca cuenta con la denominación de Barrio Mágico, reconocimiento turístico que integra actividades culturales y espacios históricos de la región.

La transmisión del encuentro se realizará el jueves 11 de junio a las 13:00 horas, como parte de las actividades organizadas en distintos municipios mexiquenses para seguir el arranque de la Copa del Mundo.

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Previo a la transmisión del partido, en el Barrio Mágico de Tenayuca se llevó a cabo una jornada cultural y artística a partir de las 10:00 horas.

Entre las actividades realizadas se encuentran danza precuahutémica, batucada, intercambio de estampas, acto de inauguración, presentación del Ensamble Tierra de en Medio y participación de una banda de ska.

La estrategia de “Destinos Futboleros” contempla sedes en Aculco, Ixtapan de la Sal, El Oro, Malinalco, Metepec, Tepotzotlán, Teotihuacán, Valle de Bravo, Tonatico, San Martín de las Pirámides, Jilotepec, Otumba, Tenayo-Santa Cecilia y Toluca.

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Jilotzingo y Nicolás Romero suspenden transmisión del partido del Mundial

Los ayuntamientos de Nicolás Romero y Jilotzingo suspendieron los eventos programados para transmitir el Mundial debido a las restricciones relacionadas con los derechos de transmisión.

A través de un comunicado por separado, ambos gobiernos municipales informaron al respecto.

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En Nicolás Romero, el comunicado señaló que “respetando los lineamientos legales y derechos de transmisión de la FIFA, así como de las cadenas transmisoras de la Copa Mundial 2026, la proyección pública del partido inaugural México vs Sudáfrica, en la explanada municipal, ha quedado suspendida”.

Asimismo, se exhortó a las organizaciones y empresas que se encuentran dentro del territorio a sujetarse a la ley y evitar sanciones innecesarias.

Por su parte, Jilotzingo informó a la ciudadanía que “no será posible realizar la transmisión pública del partido inaugural”, por lo que “el evento de inauguración “Jilo Fut Fest queda suspendido”.

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Explanada de la presidencia municipal de Nezahualcóyotl se llenó desde temprano

Nezahualcóyotl, Méx.- La explanada de la presidencia municipal de Nezahualcóyotl se llenó desde temprano con miles de personas vestidas de verde.

Camisetas de la selección mexicana cubren los cuerpos de niños que cargan y ondean banderas tricolores y de adultos que mostraron con orgullo el escudo del águila en el pecho.

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El partido contra Sudáfrica, el primero en el calendario mundialista, reunió a vecinos del segundo municipio más poblado del Estado de México, quienes lo verán en la pantalla que instaló el gobierno local.

“¡México, México!” retumba en la plaza principal de Neza y se extiende hacia las calles aledañas.

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Grupos de jóvenes golpearon tambores y soplaron silbatos mientras familias enteras coreaban el nombre de algunos de los jugadores.

A un costado de la explanada se instaló la Feria del Taco Mundialista. Puestos de metal y lona ofrecen tortillas calientes rellenas de carnitas, suadero, chorizo verde y hasta combinaciones con ingredientes que evocaban a los rivales del grupo.

mahc/LL