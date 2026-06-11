Con un marcador 3-1 a favor de México, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, dio la bienvenida a los miles de fanáticos que desde muy temprano aguardaban para ingresar al Fan Fest del Zócalo capitalino y confió en que este 11 de junio se vivirá un Mundial “muy interesante” en el que el futbol “va a unir muchas naciones”.

“Tenemos movilizaciones, pero tenemos a decenas de miles entrando al estadio y una afición que llegó desde las 5:30 de la mañana, de verdad, y que está ya tocando la puerta para poder entrar y disfrutar”, dijo en entrevista en las inmediaciones del Zócalo capitalino, minutos antes de que se abrieran las puertas para permitir el ingreso de los aficionados.

Ante las manifestaciones y el campamento de la CNTE que continúa en calles del Centro Histórico, Brugada Molina afirmó que “hoy cambian las cosas”.

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“Vamos a vivir un Mundial muy interesante en donde el futbol va a unir a muchas naciones”, señaló.

Respecto a la seguridad en la zona del Fan Fest, la Mandataria capitalina afirmó que se trata de un evento abierto, gratuito, y destacó que la gente comenzó a formarse y organizarse solita antes de ingresar. Cuestionada sobre el plantón de la CNTE que aún se mantiene, detalló que, si bien aún no se sabe cuál es la decisión que tomen los maestros, este jueves era el momento más importante y se logró una entrada masiva pacífica tanto al Estadio Ciudad de México como al Fan Fest del Zócalo.

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🔴Con miles de aficionados reunidos en el Zócalo, Clara Brugada aseguró que el Mundial 2026 será una oportunidad para que “el futbol una a muchas naciones”.



“Tenemos movilizaciones pero tenemos a decenas de miles entrando al estadio”



📽️Frida Sánchez | EL UNIVERSAL pic.twitter.com/3XYL44Kczk — El Universal (@El_Universal_Mx) June 11, 2026

mahc / LL