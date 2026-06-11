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En el marco del inicio de la Copa del Mundo 2026, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Clara Brugada, anunció que a partir de hoy se abren las puertas en el Zócalo para disfrutar del Fan Fest.
"El gran festival futbolero para disfrutar, para acompañar con mucha emoción a nuestra selección", dijo la Mandataria capitalina.
Por medio de su cuenta de X, Brugada Molina invitó a los fanáticos a acudir a la Plaza de la Constitución para apoyar al equipo mexicano.
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Destacó que hay "pantallas gigantes para poder disfrutar".
Apuntó que la entrada al Fan Fest del Zócalo será por Av. 20 de Noviembre y por Pino Suárez; resaltó que a lo largo de la CDMX hay otros 18 festivales futboleros para poder disfrutar el Mundial de la Ciudad de México.
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mahc / LL
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