En el marco del inicio de la Copa del Mundo 2026, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Clara Brugada, anunció que a partir de hoy se abren las puertas en el Zócalo para disfrutar del Fan Fest.

"El gran festival futbolero para disfrutar, para acompañar con mucha emoción a nuestra selección", dijo la Mandataria capitalina.

Por medio de su cuenta de X, Brugada Molina invitó a los fanáticos a acudir a la Plaza de la Constitución para apoyar al equipo mexicano.

Un escenario lleno de colorido, figuras prehispánicas, piñatas de luchadores y balones enmarcan el Zócalo, que recibirá a cientos de visitantes. Foto: ARTURO ORDAZ/EL UNIVERSAL

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Destacó que hay "pantallas gigantes para poder disfrutar".

Apuntó que la entrada al Fan Fest del Zócalo será por Av. 20 de Noviembre y por Pino Suárez; resaltó que a lo largo de la CDMX hay otros 18 festivales futboleros para poder disfrutar el Mundial de la Ciudad de México.

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¡Atención! Nos vemos en el Zócalo para disfrutar del partido. pic.twitter.com/7zob8Wyif8 — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) June 11, 2026

mahc / LL