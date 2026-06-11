Metrópoli | 11-06-26 | 08:22 | Actualizada | 11-06-26 | 08:22 |

En el marco del inicio de la , la jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), , anunció que a partir de hoy se abren las puertas en el Zócalo para disfrutar del .

"El gran festival futbolero para disfrutar, para acompañar con mucha emoción a nuestra selección", dijo la Mandataria capitalina.

Por medio de su cuenta de X, Brugada Molina invitó a los fanáticos a acudir a la para apoyar al equipo mexicano.

Un escenario lleno de colorido, figuras prehispánicas, piñatas de luchadores y balones enmarcan el Zócalo, que recibirá a cientos de visitantes. Foto: ARTURO ORDAZ/EL UNIVERSAL
Un escenario lleno de colorido, figuras prehispánicas, piñatas de luchadores y balones enmarcan el Zócalo, que recibirá a cientos de visitantes. Foto: ARTURO ORDAZ/EL UNIVERSAL

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Destacó que hay "pantallas gigantes para poder disfrutar".

Apuntó que la entrada al Fan Fest del Zócalo será por Av. 20 de Noviembre y por Pino Suárez; resaltó que a lo largo de la CDMX hay otros para poder disfrutar el Mundial de la Ciudad de México.

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mahc / LL

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