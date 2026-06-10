“No creemos en falsas disyuntivas, no es o Mundial o represión”, advirtió la jefa de Gobierno, Clara Brugada, al reiterar el llamado a protestar de forma pacífica en la Ciudad de México, a prácticamente 24 horas de la inauguración de la Copa del Mundo 2026.

“No se trata de elegir entre libertades o convivencia. No es derecho a la manifestación o derecho al espacio público y al trabajo o cualquier otro derecho a la manifestación; tenemos que conciliarlos. Nuestra responsabilidad es garantizar ambos, garantizar el derecho a la manifestación y garantizar el derecho a la movilidad libre de las personas”, dijo.

En conferencia de prensa, en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento —edificio que también se encuentra entre vallas debido a las manifestaciones de la CNTE de los últimos días—, Brugada Molina reiteró la postura de su administración de no caer en provocaciones de reprimir las manifestaciones, aunque advirió que se actuará en los casos en que se cometan delitos durante el desarrollo de estas expresiones.

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“Se van a quedar con las ganas, quienes tratan de generar, a lo mejor, alguna provocación, para que haya una respuesta de represión por parte del Gobierno de la ciudad; y la respuesta es no va a haber represión. No vamos a caer en ningún tipo de provocación desde el Gobierno de la Ciudad”, enfatizó.

Al señalar que la CDMX es “una ciudad pacifista”, la mandataria capitalina aseguró que la vocación de paz de la ciudad no es negociable y aseguró que “la Ciudad de México, la libre expresión tiene garantías plenas, pero la violencia no tiene cabida Actuaremos si algunos buscan aprovechar las movilizaciones, para cometer delitos”.

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