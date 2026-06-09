La cuenta regresiva para el Mundial 2026 está por terminar y, con ella, crece una de las preguntas que más circulan entre estudiantes, padres de familia y trabajadores mexicanos: ¿habrá clases y actividades laborales el próximo 11 de junio, día en que se realizará la ceremonia de inauguración de la Copa del Mundo?

La expectativa no es menor, ya que México volverá a ser protagonista de la máxima fiesta del futbol y albergará el partido inaugural del torneo, un acontecimiento histórico que ha obligado a las autoridades a implementar medidas especiales para garantizar la movilidad y la seguridad de miles de personas que acudirán al evento.

Inauguración Mundial 2026: Horario, dónde ver, artistas y todo lo que debes saber / Foto: AFP

¿Habrá clases el 11 de junio por la inauguración del Mundial 2026?

Aunque el calendario oficial de la SEP no contempla el 11 de junio como un día festivo, las autoridades educativas sí anunciaron una suspensión extraordinaria de actividades académicas en varios niveles educativos.

¿Habrá clases el 11 de junio por la inauguración del Mundial 2026? Esto se sabe. Foto: Especial

De acuerdo con el decreto publicado por la presidenta Claudia Sheinbaum en el Diario Oficial de la Federación, no habrá clases únicamente en escuelas públicas y privadas de preescolar, primaria, secundaria, bachillerato y universidades que dependen de la Secretaría de Educación Pública en la Ciudad de México.

Sin embargo no serán las únicas, ya que en algunas instituciones ubicadas en Querétaro, Veracruz, Durango, Michoacán y Jalisco tampoco habrá labores.

Tenemos un anuncio importante que darles, en sintonía con el anuncio dado por la Presidenta, @Claudiashein, sobre la suspensión de actividades este próximo 11 de junio. Ayúdanos a difundir el mensaje. pic.twitter.com/ytBCm8v7fp — Pablo Lemus Navarro (@PabloLemusN) June 9, 2026

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UNAM suspende actividades por el Mundial

La decisión no solo involucra a los planteles de educación básica y media superior, ya que la UNAM confirmó mediante un comunicado oficial que el jueves se suspenderán actividades académicas en preparatorias, facultades y demás espacios universitarios.

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¿Los trabajadores descansarán el 11 de junio?

Mientras miles de estudiantes celebran la suspensión de clases, la situación para los trabajadores es distinta.

Hasta ahora, el 11 de junio de 2026 no ha sido declarado como día de descanso obligatorio por la Ley Federal del Trabajo (LFT), por lo que la mayoría de los empleados deberán presentarse de manera habitual en sus centros laborales.

Esto significa que la fecha no tendrá el carácter de feriado oficial y, por lo tanto, quienes laboren ese día no recibirán pago doble ni triple por concepto de descanso obligatorio trabajado.

¿Los trabajadores descansarán el 11 de junio? Esto se sabe. Foto: El Universal

No obstante, a pesar de que el 11 de junio no será considerado un día feriado para los trabajadores, el Gobierno de la Ciudad de México publicó medidas administrativas especiales con el objetivo de reducir la congestión vehicular y garantizar el correcto desarrollo de las actividades relacionadas con la Copa del Mundo.

El decreto establece mecanismos para que algunas dependencias públicas y ciertos centros de trabajo implementen esquemas de trabajo remoto o ajustes operativos temporales durante la jornada.

Cabe aclarar que, los servicios considerados esenciales continuarán funcionando con normalidad. Entre ellos se encuentran los sectores de salud, atención médica de emergencia, seguridad pública, protección civil, transporte estratégico y servicios de respuesta inmediata, considerados fundamentales para garantizar el orden y la seguridad durante uno de los eventos deportivos más importantes del planeta.

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