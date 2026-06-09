A tan solo dos días de que ruede el balón en la inauguración del Mundial 2026, la fiebre futbolera se ha apoderado de miles de aficionados que buscan llegar al arranque de la justa deportiva con una misión cumplida: completar el Álbum Panini oficial del torneo.

Descubre que hay detrás del álbum del Mundial. Foto: YouTube / Alan por el Mundo

Desde su lanzamiento, la colección se ha convertido en uno de los objetos más codiciados entre seguidores de todas las edades. Cada sobre representa una nueva oportunidad para acercarse al objetivo, aunque también trae consigo uno de los desafíos más comunes para los coleccionistas: las estampas repetidas.

Y es que, aunque la emoción de abrir un paquete sigue siendo una experiencia inigualable, conforme el álbum comienza a llenarse aumenta la probabilidad de encontrar cromos que ya forman parte de la colección. Es ahí donde entra en juego una de las tradiciones más arraigadas entre los fanáticos del futbol y del coleccionismo, que es el intercambio de estampas; por lo que si deseas unirte a esta actividad y no sabes dónde, a continuación te dejamos algunos puntos.

Conoce la caja donde podrás encontrar estampas exclusivas. Foto: IA

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¿Dónde intercambiar estampas del Álbum Panini del Mundial 2026 en CDMX?

Ternu Food

Este espacio se ha convertido en una alternativa ideal para quienes buscan un ambiente más relajado mientras intercambian estampas.

Además de reunir a coleccionistas, permite disfrutar de alimentos y bebidas durante la jornada de intercambio, por lo que muchas familias lo han adoptado como punto de encuentro.

Horario:

Sábados y domingos de 15:00 a 18:00 horas.

Dirección: Huatabampo número 8, colonia Roma Sur.

También existe una sede alterna de lunes a viernes en Ternu Kitchen, ubicada en Satélite, Estado de México.

Explanada del Palacio de Bellas Artes

Considerado por muchos como el sitio más emblemático para el intercambio de estampas en la capital, este punto reúne cada semana a cientos de coleccionistas.

La explanada suele llenarse desde las primeras horas de la mañana y mantiene actividad durante gran parte del día, convirtiéndose en uno de los lugares con mayor movimiento para conseguir estampas difíciles.

Horario habitual:

Sábados: Entre las 08:00 y las 11:00 horas comienza la concentración de aficionados.

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Navifiesta

Para quienes no pueden acudir durante los fines de semana, este lugar ofrece una de las opciones más accesibles gracias a su amplio horario.

Además del intercambio, existe la posibilidad de adquirir estampas específicas para acelerar el proceso de llenado del álbum.

Ubicación:

Fray Servando Teresa de Mier número 443, alcaldía Venustiano Carranza.

Horario:

Todos los días de 09:00 a 18:00 horas.

Alameda Central

Ubicada a unos pasos de Bellas Artes, la Alameda también se ha consolidado como un punto frecuente para los coleccionistas.

La ventaja de este sitio es que mantiene actividad constante durante los fines de semana, lo que aumenta las oportunidades de encontrar a personas interesadas en realizar intercambios.

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Bazar Pericoapa

Los aficionados del sur de la Ciudad de México también cuentan con varias opciones para completar su colección.

Los intercambios suelen realizarse todos los domingos a partir de las 16:00 horas en diferentes sedes:

Nuevo Bazar Pericoapa: Canal de Miramontes, Vergel Coapa, Tlalpan.

Bazar Pericoapa La Virgen: Calzada de la Virgen 1170, Coyoacán.

Bazar Pericoapa Periférico Sur: Periférico Sur 4809, Tlalpan.

Librería Sándor Márai

Quienes buscan una experiencia más tranquila y enfocada en la convivencia también tienen una alternativa. La librería organizará un evento especial de intercambio de estampas, dirigido a coleccionistas interesados en compartir la afición en un ambiente más relajado.

Fecha:

13 de junio.

Hora:

14:00 horas.

Dirección:

Emilio Dondé 7, Local 4, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.

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