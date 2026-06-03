El álbum oficial de Panini para la Copa Mundial de la FIFA 2026 ha despertado el interés de coleccionistas de todo el mundo gracias a la incorporación de estampas paralelas, versiones especiales que destacan por sus acabados, colores y niveles de rareza.

Estas estampas exclusivas se han convertido en algunos de los objetos más codiciados de la colección, ya que ofrecen una experiencia diferente a la de las estampas tradicionales.

Si estás buscando completar tu álbum o aumentar el valor de tu colección, te explicamos cómo son las versiones paralelas, qué las hace especiales y cuáles son las formas de conseguirlas.

Así son las versiones paralelas y cómo conseguirlas

Las versiones paralelas de las estampas del álbum del Mundial 2026 de Panini, pueden ser encontradas en cajas especiales, donde cada una de ellas vienen al azar.

Cada paquete contiene 25 sobres con cinco estampas del álbum oficial del Mundial 2026 y, en determinadas ediciones promocionales, incluye inserciones paralelas con acabados especiales que destacan por su rareza y atractivo visual.

Estas versiones pueden presentar diferentes colores, efectos holográficos o diseños exclusivos que las diferencian de las estampas tradicionales.

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