Las labores domésticas en los hogares urbanos demandan una inversión considerable de tiempo. Dentro de esta rutina, el cuarto de baño representa la zona con mayor propensión a la acumulación de patógenos debido a las condiciones constantes de humedad y temperatura elevada.

Para los habitantes que disponen de agendas saturadas, optimizar este proceso mediante pautas ordenadas resulta indispensable no solo para prevenir olores persistentes, sino para neutralizar la proliferación de hongos y colonias bacterianas que ponen en riesgo la salud pública.

Los especialistas del Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades determinan que la frecuencia del aseo varía según el uso del espacio; sin embargo, se establece un estándar mínimo para evitar contingencias sanitarias. (Por esta razón), una estructura de desinfección total ejecutada de forma regular disminuye el esfuerzo invertido a largo plazo y prolonga la vida útil de los acabados cerámicos y la grifería.

Cómo limpiar cortinas y mamparas de baño para eliminar cal, moho y suciedad. Foto creada con IA (Gemini)

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Frecuencia recomendada y el orden correcto del lavado

De acuerdo con la guía especializada de la firma internacional ECOS (How Often Should You Clean Your Bathroom?), la periodicidad con la que se debe desinfectar este entorno constituye el pilar de un hogar saludable. Los expertos en microbiología e higiene institucional sugieren en dicho texto que elementos de contacto directo, tales como el inodoro y el lavabo, requieren una atención mínima de una vez por semana para frenar la acumulación de sarro y biopelículas bacterianas.

En el caso de los azulejos y las mamparas de la ducha, la limpieza se puede espaciar a una quincena, siempre que se cuente con ventilación adecuada para mitigar la humedad ambiental.

Para optimizar el rendimiento del tiempo y garantizar una desinfección efectiva, se aconseja seguir un orden descendente y lógico durante la jornada de aseo:

Aplicación de limpiadores: Se inicia rociando las soluciones desinfectantes en el interior del retrete, las paredes de la ducha y el lavabo, permitiendo que los activos químicos actúen por un lapso de diez a quince minutos.

Tallas de superficies elevadas: Mientras los productos hacen efecto, se procede a limpiar los espejos, repisas y canceles utilizando paños de microfibra limpios.

Fregado de muebles sanitarios: Se remueven los residuos de los azulejos y el inodoro con cepillos específicos para cada área, evitando la contaminación cruzada entre los utensilios.

Limpieza del piso: El proceso concluye con el barrido y posterior trapeado del suelo con agua caliente y soluciones cloradas o antibacterianas.

Aprende a limpiar el sarro de las superficies de manera económica y natural. Foto: Pexels

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Técnicas de ventilación y prevención de amenazas biológicas

El control de los factores ambientales dentro del cuarto de baño resulta tan decisivo como el uso de detergentes. La Organización Mundial de la Salud (OMS) expone en sus manuales de habitabilidad que los espacios cerrados expuestos a vapor constante favorecen el desarrollo de moho, el cual se asocia de forma directa con padecimientos respiratorios y alergias en los ocupantes del hogar.

Mantener las ventanas abiertas durante y después de la ducha, o bien emplear extractores mecánicos de aire, reduce sustancialmente el margen de proliferación de estos organismos.

La desinfección total también implica el lavado periódico de los textiles que habitan en este espacio. Las alfombrillas de baño y las toallas de manos actúan como esponjas de humedad y células muertas, por lo que las directrices de salud recomiendan su lavado a altas temperaturas por lo menos cada tres o cuatro días, consolidando así un entorno verdaderamente higiénico.

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