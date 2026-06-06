A pocos días de comenzar la Copa del Mundo 2026, este viernes 5 de junio se estrenó en la plataforma de Netflix, la cinta "México 86", dirigida por Gabriel Ripstein y protagonizada por el actor mexicano Diego Luna.

La trama de la película narra la historia de Martín de la Torre, un astuto el ingenioso burócrata que logra convencer a la FIFA y asegurar que México se convierta en sede del Mundial de 1986 por segunda ocasión.

En un tono de sátira y dramatismo político, el filme retrata los sucesos que envolvieron el panorama mundialista en el 86. Por su parte, el director Ripstein, explicó que los diálogos presentes en la cinta son una "especulación".

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“México 86” ha sido dada a conocer esta mañana por Netflix, compañía streaming que se encuentra detrás de la nueva aventura cinematográfica del charolastra y héroe de Star Wars. Foto: Cortesía Netflix.

¿En quién se inspiró el personaje?

El protagonista de la película, quien es el presidente de la Federación Mexicana de Futbol (FEMEXFUT) es un personaje ficticio. Su participación en la cinta fue clave para recrear la atmósfera de ambición de la gestión deportiva para poner a México en centro del futbol internacional.

No obstante, está inspirado en una persona real: Rafael del Castillo, director de FEMEXFUT entre 1980 y 1988. Asimismo, encarna a las diferentes personas, directivos y funcionarios públicos que formaron parte de las negociaciones y acuerdos políticos realizados para llevar a cabo el evento en México.

Además, la película presenta directamente el apoyo de algunas empresas, como Televisa, a manos de "El Tigre" Emilio Azcárraga Milmo, interpretado por quien puso toda la infraestructura encabezada por el Estadio Azteca y transformó el deporte en un espectáculo global.

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Memo Villegas interpreta a Hugo Sánchez, quien jugó en el Mundial del 86. Aquí con Diego Luna. Foto: Netflix

Este año, el partido inaugural del que se considera uno de los eventos más importantes del momento, se llevará a cabo el próximo jueves 11 de junio, con el enfrentamiento entre México y Sudáfrica en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, avivando el entusiasmo de la afición.

La historia detrás de México 86: el año en que México cambió

El filme está basado en el libro "El 86: El año en que México cambió el mundo", escrito por el cronista deportivo Francisco Javier González. De acuerdo con González, la gestión de Rafael del Castillo sentó las bases que agilizó la repuesta de México frente a la cancelación de Colombia.

En un principio, Colombia había sido seleccionado como sede principal del Mundial 1986, no obstante, una crisis económica, la falta de estructura y las altas exigencias de la FIFA, dirigida aquel entonces por João Havelange, provocaron que el país renunciara a su papel como anfitrión.

Fue así que, en noviembre de 1982, el presidente de Colombia, Belisario Betancourt, anunció que Colombia no estaba en condiciones para recibir la Copa del Mundo. De esta forma, México aprovechó la oportunidad, ofreciendo sus instalaciones y estructuras instaladas en el Mundial de 1970.

*Con información de César Huerta Ortiz

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