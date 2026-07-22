Nicaragua avanza hacia la aprobación de una reforma, a inicios de agosto, para impedir que partidos opositores compitan en elecciones como lo solicitó el presidente Daniel Ortega.

La Asamblea Nacional, el Legislativo controlado por el gobierno, y la autoridad electoral comenzaron este miércoles a definir las leyes que, según la copresidenta Rosario Murillo, pretenden cerrarles el paso a comicios "orientados por Estados Unidos".

"Ese es el tipo de elecciones que no volverán jamás a Nicaragua", advirtió Murillo este miércoles en declaraciones a un medio estatal, un día después de que Washington advirtiera que no se quedará de "brazos cruzados" frente a los planes de la "dictadura".

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Las reformas serán sometidas a votación "en la primera semana de agosto" y apuntan a "no dejar ni un resquicio" y que no se "pueda meter la manipulación terrible de los imperios y de sus lacayos" en las votaciones, señaló por su parte el jefe del Congreso, Gustavo Porras, al referirse a los opositores.

"Elecciones, sí, pero elecciones propias (...), de nuestro pueblo bendito, diseñadas, organizadas desde nuestra soberanía nacional, desde nuestra dignidad", subrayó la copresidenta.

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En el simbólico acto por el 47 aniversario de la revolución sandinista, Ortega, en el poder desde hace casi dos décadas, descartó el domingo pasado realizar comicios donde compitan sus adversarios, a los que acusó de "vendepatrias" al servicio de Estados Unidos.

Las autoridades del país persiguen a cualquier persona u organización que se desarrolle de manera autónoma y no ceda ante el autoritarismo gubernamental. Foto: Archivo EL UNIVERSAL

Su anuncio desató una oleada de condenas de gobiernos, organizaciones internacionales y la oposición en el exilio.

Estados Unidos, principal socio comercial de Nicaragua que ya aplica restricciones de visa a numerosos funcionarios, pidió a la comunidad internacional "unir fuerzas" contra el régimen nicaragüense.

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Al condenar este miércoles la iniciativa de Ortega, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, instó al gobierno a "restablecer el Estado de derecho" pues "todas las personas de cualquier tendencia política deben poder votar".

"Estos recientes acontecimientos acentúan aún más las graves restricciones a las libertades fundamentales, el desmantelamiento del espacio cívico y la erosión constante del Estado de derecho", dijo Türk.

El exguerrillero de 80 años lanzó su propuesta en momentos en que opositores en el exilio se mostraban esperanzados en que la presión internacional lograra comicios libres en Nicaragua.

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Ortega bloquea posibilidad de la oposición para ganar elecciones

Ortega adelantó que serán aprobadas leyes que "les pongan un muro, un bloque a los golpistas", de forma que "por mucha plata que les den los yanquis, no podrán" llegar al poder.

"Esto es lo que nunca va a volver, a eso se refería el comandante Daniel", remarcó el jefe parlamentario.

Ortega gobernó en la década de 1980 y volvió al poder en 2007, tras lo cual fue reelegido tres veces en cuestionados comicios. En los últimos, hace cinco años, encarceló a opositores y ganó ampliamente sin rivales.

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El cargo de copresidencia permitirá que Rosario Murillo, cónyuge de Daniel Ortega, desempeñe las mismas funciones que el presidente de Nicaragua: Foto: Especial

Líderes opositores consultados por AFP coinciden en que Ortega teme perder en una elección competitiva y decidió avanzar hacia un régimen en el que el Frente Sandinista de Liberación (FSLN) sea el único legal, como en Cuba con el Partido Comunista.

Ortega y Murillo gobiernan con poder absoluto y un fuerte control sobre la sociedad, especialmente tras las protestas de 2018 cuya represión dejó más de 300 muertos, según la ONU.

Con su reforma, Ortega reconoce que la oposición "aún le disputa el país", declaró a AFP Félix Maradiaga, exaspirante presidencial y exdetenido político, despojado de su nacionalidad y exiliado en Estados Unidos.

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Busca "convertir a Nicaragua en un país de partido único como China, Corea del Norte y Cuba", apuntó a su vez Juan Sebastián Chamorro, coordinador de un movimiento político en el exilio.

Casi un millón de nicaragüenses se exiliaron en Costa Rica, Estados Unidos y España en los últimos ocho años. Unos 500 activistas opositores, sacerdotes, periodistas e intelectuales como los escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli fueron despojados de su nacionalidad y bienes.

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Opositores aseguran que Murillo, de 75 años, realiza una purga interna, varios dirigentes del FSLN han sido encarcelados, en las instituciones del Estado ante un eventual fallecimiento de Ortega, quien sufre lupus e insuficiencia renal.

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