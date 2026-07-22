Monterrey, Nuevo León.- Una intensa movilización de cuerpos de auxilio se registró la tarde de este miércoles tras el incendio de un contenedor de diésel en el municipio de Pesquería, Nuevo León.

Hasta el momento autoridades reportaron a tres personas lesionadas y una más desaparecida.

El siniestro se registró alrededor de las 15:25 horas sobre la carretera Dulces Nombres, en su cruce con Serafín Peña, en la comunidad de Dulces Nombres, lo que generó el despliegue de corporaciones de rescate estatales y municipales.

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De acuerdo con Protección Civil de Nuevo León, las labores se concentran en el control del fuego y en la búsqueda de una persona cuyo paradero aún no ha sido localizado dentro del área afectada.

Los tres lesionados fueron valorados por personal de emergencia y posteriormente trasladados a recibir atención médica.

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Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre la gravedad de sus heridas ni las causas que originaron el incendio.

Incendio en contenedor de diésel deja tres lesionados y un desaparecido en Pesquería, Nuevo León (22/07/2026). Foto: Especial

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En las maniobras participan elementos de Protección Civil de Nuevo León, Pesquería, Monterrey, Marín y Cadereyta, además de Bomberos, personal de la Secretaría de Salud, Agua y Drenaje, Comisión Federal de Electricidad, Fuerza Civil y la Policía municipal, quienes mantienen acordonada la zona para facilitar las labores de atención y evitar riesgos para la población.

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Las autoridades señalaron que la información continúa en desarrollo y se espera que en las próximas horas se actualice el saldo del incidente y se determinen las causas que provocaron el incendio.

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aov/cr