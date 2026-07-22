[Publicidad]
Monterrey, Nuevo León.- Una intensa movilización de cuerpos de auxilio se registró la tarde de este miércoles tras el incendio de un contenedor de diésel en el municipio de Pesquería, Nuevo León.
Hasta el momento autoridades reportaron a tres personas lesionadas y una más desaparecida.
El siniestro se registró alrededor de las 15:25 horas sobre la carretera Dulces Nombres, en su cruce con Serafín Peña, en la comunidad de Dulces Nombres, lo que generó el despliegue de corporaciones de rescate estatales y municipales.
Lee también Secretaría de Economía de Sinaloa ofrece créditos a locatarios afectados por incendio en plaza Fiesta Las Palmas de Los Mochis
De acuerdo con Protección Civil de Nuevo León, las labores se concentran en el control del fuego y en la búsqueda de una persona cuyo paradero aún no ha sido localizado dentro del área afectada.
Los tres lesionados fueron valorados por personal de emergencia y posteriormente trasladados a recibir atención médica.
[Publicidad]
Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre la gravedad de sus heridas ni las causas que originaron el incendio.
Lee también Aseguran seis cámaras clandestinas en Nogales, Sonora; estaban colocadas en postes de telefonía y energía eléctrica
En las maniobras participan elementos de Protección Civil de Nuevo León, Pesquería, Monterrey, Marín y Cadereyta, además de Bomberos, personal de la Secretaría de Salud, Agua y Drenaje, Comisión Federal de Electricidad, Fuerza Civil y la Policía municipal, quienes mantienen acordonada la zona para facilitar las labores de atención y evitar riesgos para la población.
[Publicidad]
Las autoridades señalaron que la información continúa en desarrollo y se espera que en las próximas horas se actualice el saldo del incidente y se determinen las causas que provocaron el incendio.
Reportan nuevo hallazgo de restos humanos en Villahermosa; diputado denuncia que Tabasco acumula 30 días consecutivos de homicidios
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
aov/cr
[Publicidad]
[Publicidad]
Más información
Metrópoli
Secretaría de Gestión Integral brinda apoyo a viviendas afectadas por lluvias en la GAM; reportan saturación en red de drenaje
Universal Deportes
Luis Romo dice que para Chivas no hay más opción que coronarse en la Liga MX
Espectáculos
Revelan la última voluntad de Elsa Aguirre; sus cenizas descansarán entre flores
Espectáculos
Marjorie de Sousa no le cierra las puertas al amor y revela qué busca en una pareja
La Roja
¡Fuegooo! Explota polvorín de un taller de pirotecnia en Chalco
La Roja
¡Rata migajera! Detienen a sujeto que robo una moto en Iztapalapa, su novia lo bateo muy sabroso
La Roja
Acribillan a alcalde de Temoac, Morelos, dentro del Palacio de Gobierno
Espectáculos
Despiden a Alejandra Jaramillo, conductora ecuatoriana tras polémica con México: Así lo anunciaron EN VIVO