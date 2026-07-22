Tranquila y enfocada en su trabajo, así es como Livia Brito se encuentra luego de que se ratificara su vinculación a proceso por el presunto delito de falsedad de declaraciones.

Durante un reciente encuentro con los medios, la actriz fue cuestionada sobre su situación legal; sin embargo se negó a dar detalles al respecto:

“Pueden checarlo todo con el abogado. Es un proceso, apenas es la primera etapa. Falta que un magistrado superior dé luz verde o la absolución, no todo está dicho, son procesos, estoy muy tranquila, enfocada en la novela”, dijo durante el claquetazo inicial de su nuevo melodrama.

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Fue la noche de este 21 de julio cuando el periodista Carlos Jiménez dio a conocer la resolución del Juzgado Decimotercero de Distrito en Materia Penal de la Ciudad de México, y en la que se le negó a la actriz un amparo con el que se buscaba frenar su vinculación a proceso.

Esta medida se deriva del conflicto que, desde 2020, sostiene Brito y el fotógrafo Ernesto Zepeda, quien acusó a la cubana y a su entonces novio, Mariano Martínez, de agresión y robo tras un altercado en las playas de Cancún.

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Livia Brito busca crear conciencia sobre el autismo

Además de hablar brevemente sobre su situación legal, la actriz compartió detalles de su nuevo proyecto, "Infinito Amor", una historia que busca abordar temas como el autismo.

En el melodrama, Brito interpreta Cristina, una mujer relacionado con niños con esta condición, por lo explicó que realizó una investigación para interpretar este papel.

“Las telenovelas tienen un mensaje muy bonito, en este caso es que el autismo tiene muchas variantes. Vamos a mostrar al público cómo manejarlas, cómo tratarlas y como dar amor a un niño con capacidades diferentes”, agregó.

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"Infinito Amor" se estrenará el próximo 12 de octubre a las 18:30 horas por Las Estrellas.

La actriz compartirá créditos con Gonzalo García Vivanco, Guillermo García Cantú y Luis Felipe Tovar, entre otros actores. Foto: César González/ EL UNIVERSAL.

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