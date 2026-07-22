Un navío perteneciente a una empresa saudita fue atacado cuando navegaba por el mar Rojo, informó el jueves la prensa estatal saudita citando una fuente oficial, luego de que los rebeldes hutíes de Yemen afirmaran haber atacado barcos en la zona.

La fuente, citada por la estatal Saudi Press Agency, afirmó que "el buque ENCELIA, perteneciente a una compañía saudita, fue atacado cuando navegaba por el mar Rojo, resultando en un incendio en la proa del barco", pero que los tripulantes resultaron ilesos.

Los hutíes dijeron haber atacado dos buques petroleros sauditas, lo que abrió un nuevo frente en la guerra entre Estados Unidos e Irán que se expande por la región.

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En un comunicado en Telegram, señalaron haber llevado a cabo "una operación militar cualitativa contra dos petroleros saudíes que violaron el bloqueo", e identificaron a los buques como el Encelia y el Layla.

Ese grupo controla el estrecho de Bab el Mandeb, en el extremo sur de Yemen, por el que deben pasar los buques para llegar al Canal de Suez, que conduce a Europa.

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La agencia de seguridad marítima británica, UKMTO, dijo que un proyectil impactó un petrolero en el mar Rojo, frente a las costas de Arabia Saudita.

Su afirmación se dio en momentos que Estados Unidos lanzó una nueva ola de bombardeos contra objetivos militares iraníes, en la duodécima noche consecutiva de ataques estadounidenses contra Irán.

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Además, el presidente Donald Trump amenazó el miércoles con destruir puentes y centrales eléctricas en Irán por cada ataque contra barcos en el estrecho de Ormuz, mientras que Irán advirtió de una "respuesta contundente".

La expansión de las hostilidades genera consternación sobre el suministro de crudo y gas por el bloqueo iraní del estrecho de Ormuz y el cerco a los puertos de Arabia Saudita anunciado por los hutíes, aliados de Irán.

El bloqueo disparó los precios del petróleo y aumenta la presión sobre Trump para buscar una salida a un conflicto antes de unas elecciones legislativas de mitad de mandato muy reñidas.

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