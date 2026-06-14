El creador de contenido de 30 años Al-Qa'qa' Antar al-Absi, mejor conocido en internet como el "Spider-Man del Yemen", falleció este viernes 12 de junio, luego de sufrir una caída al interior del cráter del volcán Haradhat Damt, al sur de Yemen.

De acuerdo con medio locales, el hombre era conocido por escalar descalzo acantilados, sin ningún tipo de equipo de seguridad. En redes sociales presumía sus riesgosas acrobacias, desafiando las alturas y el peligro.

En algunas grabaciones se le veía subiendo empinadas superficies rocosas, sin arneses o cuerdas, únicamente con un trozo de gis blanco, para dejar su marca en lo alto de las paredes de roca y convertirse en una celebridad local.

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Tragic end for Spider-Man Yemen after falling into the crater of an extinct volcano in the city of Damt in the center of the country pic.twitter.com/ecA9dOtdXu — Arab world (@Arabbeau) June 12, 2026

¿Cómo falleció el creador de Yemen?

El creador de contenido perdió la vida tras caer al interior del cráter volcánico de Haradhat Damt, ubicado en la provincia de al-Dhalea, con 120 metros de profundidad, luego de intentar escalar descalzo y sin cuerdas u otro equipo de seguridad.

Según lo explicado en medios árabes, el hombre habría perdido el equilibrio durante su ascenso, cayendo de espaldas y cabeza, de acuerdo con testigos citados en Al Jazeera. Luego de largas horas de rescate, el cuerpo pudo ser recuperado.

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Los equipos de rescate de la Autoridad de Defensa Civil concluyeron la operación de rescate luego de 24 horas de labores, tras encontrar el cuerpo del creador en medio de las condiciones extremas del terreno y el intenso calor.

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تصوير درون لفوهة البركان بمديرية دمت في محافظة الضالع التي سقط منها القعقاع. https://t.co/fchJ0rZnoi pic.twitter.com/uJnnbM8VWv — اطّلاع (@Ettla3) June 13, 2026

El encargado del rescate, según diarios árabes, fue el líder del equipo de buceo y rescate acuático Abdeh Mohamed Al-Qans, quien descendió a una profundidad de 30 metros bajo la superficie del agua y a una altura de 120 metros desde la cima del volcán, para recuperar el cuerpo del creador.

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Finalmente, el cráter Damt se encuentra ubicado a uno 220 kilómetros al sur de Saná, la capital de Yemen. Está formado por antigua actividad volcánica y en su interior contiene aguas minerales termales, ricas en azufre, calentadas por las altas temperaturas de la actividad geotérmica.

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