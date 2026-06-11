La Copa Mundial de la FIFA 2026 está cada vez más cerca y los aficionados mexicanos ya conocen una de las principales opciones para seguir el torneo. TV Azteca confirmó que transmitirá 32 partidos completamente gratis y en vivo, incluyendo los encuentros de la Selección Mexicana y las fases decisivas del certamen.

México volverá a hacer historia en 2026 al convertirse en el primer país en albergar una Copa Mundial de la FIFA por tercera ocasión, luego de las ediciones de 1970 y 1986. Además, el Estadio Ciudad de México será nuevamente escenario de un partido inaugural, consolidándose como uno de los recintos más emblemáticos en la historia del futbol.

La justa mundialista reunirá a las principales figuras del deporte, en un torneo que promete emociones, drama y espectáculo para millones de aficionados alrededor del mundo.

Donde ver el Mundial 2026. Foto: Cortesía

Leer también Youtuber venezolana exhibe protestas en CDMX; “no se siente ambiente mundialista”, dice

¿Qué partidos transmitirá TV Azteca durante el Mundial 2026?

La televisora anunció que ofrecerá 32 partidos en vivo y totalmente gratis a través de Azteca 7, además de su plataforma digital y la aplicación oficial de Azteca Deportes.

Entre los encuentros confirmados se encuentran todos los partidos que dispute la Selección Mexicana en la fase de grupos. Asimismo, si el equipo dirigido por Javier Aguirre avanza a las rondas eliminatorias, la cadena dará seguimiento completo a su participación en la fase final.

La cobertura también incluirá algunos de los duelos más atractivos del torneo con selecciones candidatas al título, como España, Argentina y Portugal, que podrían contar con figuras de talla internacional como Lamine Yamal, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

Semifinales y final del Mundial 2026

TV Azteca informó que dentro de su paquete de transmisiones estarán contempladas las semifinales y la gran final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, permitiendo a la audiencia seguir la definición del nuevo campeón del mundo.

Martinoli, Luis García y las figuras de TV Azteca encabezarán la cobertura

La cobertura contará con algunos de los comentaristas y analistas más reconocidos de la televisión deportiva mexicana, entre ellos Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos, Luis Roberto Alves "Zague", Inés Sainz, Carlos Guerrero "Warrior", David Medrano y Antonio Rosique.

TV Azteca y Mundial 2026. Foto: Cortesía

Programas especiales y contenido digital para el Mundial

Además de las transmisiones de futbol, TV Azteca anunció una estrategia de entretenimiento para toda la familia con la participación de creadores de contenido y personalidades como Los Mascabrothers, Fer Carnal, Dani Valle, Chef en Proceso, Alex Tienda, Moni Basila, Claus Maluf, Pamela Cortés y Alexis Ohmann.

Como parte de la experiencia digital, la empresa lanzará "Templo Azteca", un programa exclusivo disponible en su sitio web y en la aplicación de Azteca Deportes, con contenido especial, análisis y cobertura alrededor de la Copa del Mundo.

Mundial 2026: dónde ver los partidos gratis

Los aficionados podrán seguir los encuentros a través de Azteca 7, el portal digital de Azteca Deportes y su aplicación móvil. La oferta contempla 32 partidos en vivo, incluyendo los encuentros de México, las semifinales y la final del torneo más importante del futbol internacional.

Con ello, TV Azteca buscará consolidarse como una de las principales opciones para disfrutar del Mundial 2026, un evento histórico que tendrá a México como uno de sus países anfitriones.

Leer también ¿Cómo le irá a México en el Mundial?; la predicción de un perrito que causa furor en redes sociales