La inauguración de la Copa Mundial 2026, la cual se realiza de forma conjunta en la sede compartida de tres países (Estados Unidos, Canadá y México), mantiene a los aficionados del balompié en un estado de completa emoción.

Más allá de la relevancia histórica que representa para el país albergar la máxima fiesta del fútbol por tercera ocasión en su historia, la atención de los seguidores se centra en el desempeño deportivo que tendrá la Selección Mexicana en el torneo.

En medio de esta fiebre futbolística, un fenómeno sumamente particular irrumpió con fuerza en las redes sociales, transformando a una mascota en una auténtica celebridad por su supuesta capacidad para conocer el destino del equipo nacional.

Foto: Captura de pantalla en TikTok

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El tierno oráculo de TikTok y la suerte del Tricolor

El epicentro de este furor digital se localiza en la plataforma TikTok, donde se viralizó el video de un perrito que, según sus dueños y los miles de usuarios que interactúan con el material, posee el don de predecir los resultados de los encuentros deportivos. En el metraje de corta duración, se observa a la mascota realizar dinámicas lúdicas que sirven para determinar el marcador y las posiciones finales de los próximos juegos que sostendrá la escuadra mexicana dentro de la fase de grupos.

A través de métodos interactivos (como elegir entre platos de comida identificados con las banderas de los equipos contendientes o empujar pelotas hacia botes específicos), el canino emite sus fallos definitivos.

De acuerdo con lo que sucede en el video viral, la mascota vaticina un camino sumamente reñido para México en el arranque del campeonato, alternando momentos de triunfo con escenarios de alta tensión para la afición. Este tipo de dinámicas acumula rápidamente millones de reproducciones, ganándose el cariño de los internautas que eligen creer en la intuición del animal.

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Tradición popular y el impacto del entretenimiento digital

Los fenómenos de mascotas que realizan predicciones en torneos de gran relevancia no son nuevos dentro de la cultura futbolística global, encontrando antecedentes memorables en ediciones pasadas del torneo internacional. Sin embargo, la inmediatez de las plataformas digitales potencia estos casos de manera exponencial, convirtiendo el juego de un animal de compañía en un tema de conversación masivo que aligera la presión y los nervios previos al silbatazo inicial de los partidos oficiales.

El contenido multimedia, que genera miles de comentarios y debates entre los optimistas que confían en el veredicto del can y los escépticos que lo toman como un simple entretenimiento, demuestra el ingenio de los creadores de contenido para sumarse a la tendencia mundialista.

Mientras el director técnico y los jugadores concentran sus esfuerzos en las instalaciones de entrenamiento físico, la comunidad digital prefiere acompañar la víspera del torneo con la simpática mirada de este oráculo de cuatro patas, cuya participación dota de un toque de humor y ligereza a la exigente competencia deportiva.

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